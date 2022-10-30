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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج العقرب حظك اليوم الأحد 30 أكتوبر: تغيير في نمط حياتك

برج العقرب
برج العقرب

يتمتع  برج العقرب بإحساس عميق بالذات، العقرب قادر دائمًا على قول ما يدور فى أذهان الجميع حتي لو لم ينطقوا به بالفعل، بالضبط، برج العقرب لديه الكثير من الصراحة، وهاتان الصفتان تستحوذان على الكثير من الاحترام، سواء فى المنزل أو فى العمل.

مشاهير برج العقرب

ومن مشاهير برج العقرب: المطربة فيروز.

وفى إطار هذا السياق يقدم " صدى البلد " توقعات علماء الفلك لأصحاب برج العقرب على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.

برج العقرب فى حظك اليوم الأحد 30 أكتوبر

برج العقرب (24 أكتوبر - 22 نوفمبر) عزيزي برج العقرب ، قد تكون راضيًا عن وضعك النقدي الحالي. يقول التنبؤ الفلكي اليومي ، قد يكون لديك القدرة على مساعدة شخص ما ماليًا. يمكنك القيام بذلك بقلب مفتوح. قد تتطلب بعض العلاقات منك أكثر مما قد تقدمه. قد يؤدي هذا إلى بناء نوع من الضغط عليك. قد يكون هناك بعض التوتر ولكن قد تعرف كيف تبقى هادئًا. على صعيد العمل ، قد تظهر الأمور تحسنًا جذريًا. من خلال العمل الجاد والمهارات الفنية القوية ، قد تنمو في المنظمة. يمكنك تناول بعض المكملات لتعزيز مناعتك. ابتداءً من اليوم ، قد تصبح المشي الصباحي اليومي أيضًا جزءًا من روتينك.

برج العقرب حظك اليوم على الصعيد العاطفى

برج العقرب ، قد يكون هناك بعض الخلاف بينك وبين أحد أفراد الأسرة المسنين. قد تحاول التحكم في عواطفك ولكن قد تجد الأمور صعبة بعض الشيء. ومع ذلك ، في نهاية الأمر يمكنك التعامل مع الموقف بطريقة ودية.

 برج العقرب حظك اليوم على الصعيد المهنى

قد تكتسب سمعة أفضل في مؤسستك. قد يأتي الناس إليك لإرشادك. قد يرغب مديرك في مواصلة العمل معك. قد يكلفك بمشروع جديد. قد تشعر بالسعادة والرضا عن أدائك.

برج العقرب حظك اليوم على الصعيد الصحى

يوم جيد بالنسبة لك برج العقرب عندما تشعر بصحة أفضل. قد يبدو أن آلام الظهر التي أزعجتك منذ فترة طويلة تهدأ. يمكنك العمل على الحفاظ على صحة جيدة وقد تبدأ في بعض التمارين. قد تقرر إحداث تغيير في نمط حياتك لتحسين صحتك.

برج العقرب وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

عزيزي برج العقرب ، استعد للاستمتاع بيوم سعيد مع من تحب. قد يخطط / تخطط لأمسية رومانسية معك. قد تكون هناك حزمة مفاجأة لك. مع عدم وجود صراعات أو نقاشات ، قد يبدو كل شيء جميلًا، تظهر ظروفك المالية الاستقرار. قد لا يكون هناك ما يدعو للقلق قد تنفق بسهولة وتلبية جميع النفقات المحلية. قد تكون هناك فرصة للشراكة في مشروع جديد. قد تستغرق وقتًا لدراسة المشروع قبل اتخاذ أي قرار.

رقم الحظ: 9

لون الحظ: أصفر

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