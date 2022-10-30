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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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سيارات

أخبار السيارات| نصائح ذهبية لتجنب مشاكل القيادة في الطقس الممطر.. انخفاض الأوفر برايس لـ كيا سبورتاج

صدى البلد

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها في التالي:

 

بورصة السيارات| انخفاض 10 آلاف جنيه لأسعار أوفر برايس هيونداي إلنترا HD

انخفضت أسعار الأوفر برايس للنسخة هيونداي إلنترا HD، المقدمة بالسوق المحلي، بنسبة قدرها 10 آلاف جنيه، حيث قدمت في بداية شهر اكتوبر بقيمة تتراوح بين 80 و 90 ألف جنيه، ومع نهاية الشهر الجاري أصبحت قيمة الأوفر برايس تتراوح بين 70 ألف جنيه وحتى 80 ألف جنيه.

 

بوصة السيارات| ارتفاع جديد في أسعار نيسان سنترا يصل لـ57 ألف جنيه

ارتفعت من جديد أسعار السيارة نيسان سنترا موديل 2023 المقدمة بالسوق المحلي، وقدرت تلك الزيادة بنسبة تتراوح بين 37 ألف جنيه وحتى 57 ألف جنيه، حيث يتم تطبيق تلك الزيادة الرسمية مع بداية شهر نوفمبر 2022.

 

بورصة السيارات.. انخفاض الأوفر برايس لـ كيا سبورتاج 2022| صور

انخفضت قيمة الأوفر برايس المفروضة على السيارة كيا سبورتاج موديل 2022 خلال الأيام الماضية حوالي 100 ألف جنيه تقريباً، لتصل القيمة الإجمالية للأوفر برايس لـ 500 ألف جنيه بدلاً من 600 ألف جنيه خلال نفس الفترة من الشهر الماضي.

 

بورصة السيارات| تراجع جديد في أسعار أوفر برايس شيري أريزو 5.. تفاصيل

تشهد السيارة شيري اريزو 5 تراجعا ملحوظا في أسعار الأوفر برايس، فبعد أن تراوحت تلك القيمة مع بداية شهر اكتوبر بين 40 و50 ألف جنيه، يتوقع أن تنخفض خلال الايام القليلة الماضية، إلى نسبة تتراوح بين 15 ألفا وحتى 40 ألفا. 

 

للشراء من السعودية.. 5 سيارات كروس أوفر صينية جديدة| صور

يحتوي السوق السعودي للسيارات على العديد من العلامات التجارية الصينية التي أصبحت لاعباً ومنافساً قوياً مقارنة بالماضي، وحققت شعبية وانتشارا كبيراً، وخاصة في سيارات الكروس أوفر الرياضية.

 

5 سيارات كروس أوفر في مصر بسعر يبدأ من 385 ألف جنيه

تنطلق داخل السوق المصري مجموعة من السيارات المختلفة، سواء من فئة السيدان، أو الرياضية متعددة الاستخدام، وفئة الهاشتباك الشهيرة، بالاضافة إلى سيارات الكروس اوفر، والتي تختلف بحسب اللمسات الخارجية والفنية، والتجهيزات الداخلية ايضا المقدمة من قبل كل علامة تجارية.

 

نصائح ذهبية لتجنب مشاكل القيادة في الطقس الممطر| صور

مع بداية فصل الشتاء وهطول الأمطار بكثافة تتسبب في تبلل وتراكم المياه على الطرق، مما يؤدي الى انخفاض أداء فرامل السيارة، لذلك تطلب القيادة في هذا الطقس الكثير من الحذر.

 

 

بورصة السيارات نيسان سنترا الاوفر برايس كيا سبورتاج شيرى اريزو 5 مشاكل القيادة

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