أخبار السيارات| نصائح ذهبية لتجنب مشاكل القيادة في الطقس الممطر.. انخفاض الأوفر برايس لـ كيا سبورتاج

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها في التالي:

انخفضت أسعار الأوفر برايس للنسخة هيونداي إلنترا HD، المقدمة بالسوق المحلي، بنسبة قدرها 10 آلاف جنيه، حيث قدمت في بداية شهر اكتوبر بقيمة تتراوح بين 80 و 90 ألف جنيه، ومع نهاية الشهر الجاري أصبحت قيمة الأوفر برايس تتراوح بين 70 ألف جنيه وحتى 80 ألف جنيه.

ارتفعت من جديد أسعار السيارة نيسان سنترا موديل 2023 المقدمة بالسوق المحلي، وقدرت تلك الزيادة بنسبة تتراوح بين 37 ألف جنيه وحتى 57 ألف جنيه، حيث يتم تطبيق تلك الزيادة الرسمية مع بداية شهر نوفمبر 2022.

انخفضت قيمة الأوفر برايس المفروضة على السيارة كيا سبورتاج موديل 2022 خلال الأيام الماضية حوالي 100 ألف جنيه تقريباً، لتصل القيمة الإجمالية للأوفر برايس لـ 500 ألف جنيه بدلاً من 600 ألف جنيه خلال نفس الفترة من الشهر الماضي.

تشهد السيارة شيري اريزو 5 تراجعا ملحوظا في أسعار الأوفر برايس، فبعد أن تراوحت تلك القيمة مع بداية شهر اكتوبر بين 40 و50 ألف جنيه، يتوقع أن تنخفض خلال الايام القليلة الماضية، إلى نسبة تتراوح بين 15 ألفا وحتى 40 ألفا.

يحتوي السوق السعودي للسيارات على العديد من العلامات التجارية الصينية التي أصبحت لاعباً ومنافساً قوياً مقارنة بالماضي، وحققت شعبية وانتشارا كبيراً، وخاصة في سيارات الكروس أوفر الرياضية.

تنطلق داخل السوق المصري مجموعة من السيارات المختلفة، سواء من فئة السيدان، أو الرياضية متعددة الاستخدام، وفئة الهاشتباك الشهيرة، بالاضافة إلى سيارات الكروس اوفر، والتي تختلف بحسب اللمسات الخارجية والفنية، والتجهيزات الداخلية ايضا المقدمة من قبل كل علامة تجارية.

مع بداية فصل الشتاء وهطول الأمطار بكثافة تتسبب في تبلل وتراكم المياه على الطرق، مما يؤدي الى انخفاض أداء فرامل السيارة، لذلك تطلب القيادة في هذا الطقس الكثير من الحذر.