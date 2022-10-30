جمال جودة: بكيت بسبب رحيلي عن الأهلي.. ورفضت اللعب للزمالك|فيديو

قال جمال جودة، نجم الأهلي والمصري السابق، إنه حتى تلك اللحظة لا يعرف سر رحيله عن النادي الأهلي رغم تألقه مع الفريق، قائلاً« لا أعلم سبب رحيلي عن الأهلي وحققت إنجازات مع المصري أهمها حصولي على لقب هداف بطولة الدوري».

وأضاف جودة، خلال لقاء مع الإعلامي هاني حتحوت خلال برنامج "الماتش" عبر قناة "صدى البلد"، أن الراحل صفوت عبد الحليم لاعب فريق الأهلي كان الأكثر حزنًا على رحيله عن صفوف القلعة الحمراء.

وتابع جودة، أن الراحل صفوت عبد الحليم، أخبره أنه تشاجر مع مسؤولي الأهلي بسبب رحيله.

ووصف جودة قرار رحيلة عن الأهلي بالقاضية قائلاً« إدارة النادي أبلغتني بقرار رحيلي رغم تسجيلي هدف الفوز للفريق، شعرت وقتها كأني واخد ضربة من لاعب ملاكمة وبكيت وقتها لأنها آخر مباراة ليا بقميص النادي الأهلي وأخبرت إدارة النادي برفضي للعب للزمالك».

واكد جودة، أن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، أفضل من لعب كرة القدم في تاريخ الملاعب المصرية، موجهاً التهنئة للخطيب بمناسبة عيد ميلاده.