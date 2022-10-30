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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أكرم توفيق يحتفل بكأس السوبر .. شاهد

صدى البلد

نشر أكرم توفيق ، لاعب النادى الاهلى صورتين له مع كاس السوبر المصرى الذى توج به الفريق امس ، وذلك عبر حسابه بموقع إنستجرام . 

وعلق أكرم توفيق على الصور بوضع إيموشن كاس وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه ونالت الصور على إعجابهم . 

ونجح الأهلي في تحقيق لقب كأس السوبر للمرة 12 في تاريخه، والمرة السادسة على حساب ‏الزمالك بعدما حسم المباراة بهدفين دون رد، سجلهما برونو سافيو وكريم فؤاد، ليعزز رقمه ‏القياسي كأكثر نادٍ يُتوج بلقب البطولة.‏

وحقق الأهلي في مباراة أمس الفوز رقم 100 على الزمالك عبر تاريخ لقاءات الفريقين في ‏كل البطولات.‏

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه ظهر امس على ملعب التتش استعدادًا ‏لمباراة الداخلية التي تقام يوم الأربعاء المقبل على استاد السويس الجديد ضمن منافسات الجولة ‏الثالثة في بطولة الدوري الممتاز.‏


وخاض الأهلي مرانه امس بدون راحة حيث توجهت حافلة الفريق من مطار القاهرة إلى مقر ‏النادي بالجزيرة مباشرة بعد عودة البعثة من الإمارات.‏

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