أكرم توفيق يحتفل بكأس السوبر .. شاهد

نشر أكرم توفيق ، لاعب النادى الاهلى صورتين له مع كاس السوبر المصرى الذى توج به الفريق امس ، وذلك عبر حسابه بموقع إنستجرام .
وعلق أكرم توفيق على الصور بوضع إيموشن كاس وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه ونالت الصور على إعجابهم .
ونجح الأهلي في تحقيق لقب كأس السوبر للمرة 12 في تاريخه، والمرة السادسة على حساب الزمالك بعدما حسم المباراة بهدفين دون رد، سجلهما برونو سافيو وكريم فؤاد، ليعزز رقمه القياسي كأكثر نادٍ يُتوج بلقب البطولة.
وحقق الأهلي في مباراة أمس الفوز رقم 100 على الزمالك عبر تاريخ لقاءات الفريقين في كل البطولات.
واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه ظهر امس على ملعب التتش استعدادًا لمباراة الداخلية التي تقام يوم الأربعاء المقبل على استاد السويس الجديد ضمن منافسات الجولة الثالثة في بطولة الدوري الممتاز.
وخاض الأهلي مرانه امس بدون راحة حيث توجهت حافلة الفريق من مطار القاهرة إلى مقر النادي بالجزيرة مباشرة بعد عودة البعثة من الإمارات.