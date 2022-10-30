رئيس أسوان يكشف موعد الإعلان عن بديل ربيع ياسين

أكد المستشار الشافعي صالح رئيس مجلس إدارة نادي أسوان ، توجيه الشكر إلى الجهاز الفني بقيادة ربيع ياسين المدير الفني ، عقب خسارة زهرة الجنوب أمام غزل المحلة بهدف نظيف في انطلاقة الجولة الثالثة من الدوري الممتاز .

وقال صالح في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق ، عبر قناة "TeN" : " التوفيق غاب عن أسوان في المباريات الثلاثة أمام الاتحاد السكندري والأهلي وغزل المحلة ، وأهدرنا العديد من الفرص ، كما أننا قمنا بتدعيم الفريق بأكثر من 15 صفقة جديدة ".

وأضاف: " تم التوجيه الشكر إلى ربيع ياسين و هيثم عرابي ، وتربطنا بهم علاقة قوية، كما أننا سنحسم ملف المدرب الجديد غدًا في اجتماع مجلس الإدارة".

غزل المحلة يفوز علي اسوان

حقق فريق غزل المحلة فوزا هاما على أسوان بهدف نظيف في إطار منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز .

أحرز أحمد الشيخ نجم غزل المحلة الهدف وأصبح هداف الدوري حتي الآن برصيد ٣ أهداف

وتصدر غزل المحلة الدوري مؤقتا برصيد 7 نقاط من ثلاثة مباريات بينما استمر أسوان في المركز 17 بدون نقاط.