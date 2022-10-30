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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الحمل .. حظك اليوم | الأحد 30 أكتوبر 2022: كلمات قد تزعجك

برج الحمل
برج الحمل

من المتوقع لمواليد  برج الحمل اليوم الأحد 30 أكتوبر 2022 ، اليوم سيكون يومًا مزدحمًا للغاية بالنسبة لك. لن تحصل على فرصة لقضاء وقت كافٍ مع أفراد عائلتك. قد تزعج كلماتك أطفالك. 

برج الحمل 

برج الحمل وحظك اليوم الأحد 30 أكتوبر 2022

توقعات برج الحمل مهنيا

ستكون حالتك المالية جيدة. ومع ذلك ، عليك تجنب الإنفاق دون تفكير. هناك علامات تدهور في الصحة.

توقعات برج الحمل صحيا

بالحديث عن الصحة ، يُنصح بتجنب الإفراط في تناول الحلويات

توقعات برج الحمل عاطفيا

 اليوم قد يعاملونك بقسوة شديدة و سيكون من الأفضل عدم الإهمال الشديد تجاه العمل. اليوم سيكون يوما مختلطا لرجال الأعمال. 

توقعات برج الحمل خلال الأيام المقبلة

سيكون من الأفضل التخطيط لشيء رائع لهم في عطلة نهاية الأسبوع. عند الحديث عن العمل ، يمكن لسلوك كبار المسؤولين في المكتب أن يزعج المهنيين العاملين.

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