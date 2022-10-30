برج الثور .. حظك اليوم | الأحد 30 أكتوبر 2022: يوم محفوف بالمخاطر

تشير توقعات برج الثور اليوم أن هذا هو الوقت المناسب لمحاولة الحصول على القبول الخارجي الذي طال انتظاره في تلك الجامعات المرموقة.

وإليك توقعات برج الثور اليوم 30 أكتوبر 2022 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي.

برج الثور و حظك اليوم الأحد 30 أكتوبر 2022

توقعات برج الثور مهنيا

سيكون هناك سلام في الحياة المنزلية. ستحقق التوازن بين حياتك الشخصية والمهنية. سيتم الانتهاء من جميع أعمالك في المكتب بسلاسة ، كما سيكون رئيسك في العمل سعيدًا جدًا بعملك. قد يضطر رجال الأعمال إلى اتخاذ قرار محفوف بالمخاطر اليوم. من الممكن أن تحصل على نتيجة مناسبة لقرارك في المستقبل. بالحديث عن المال ، سيكون اليوم يومًا مكلفًا.

برج الثور

توقعات برج الثور صحيا

فيما يتعلق بصحتك ، ستشعر اليوم بتحسن ، لكن عليك تجنب الإهمال.

توقعات برج الثور عاطفيا

اليوم يمكنك القيام بالكثير من التسوق لأحبائك. ومع ذلك ، لا تسرف في ميزانيتك عن طريق الإفراط في الحماس.

توقعات برج الثور خلال الأيام المقبلة

سيكون هناك تغيير جذري في مكان العمل ، و تأجيل الصفقات المتعلقة بالممتلكات في الوقت الحالي.