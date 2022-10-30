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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حقيقة حل مجلس إدارة اتحاد تونس وخروج المنتخب من كأس العالم

منتخب تونس
منتخب تونس

كشف الاعلامي هاني حتحوت حقيقة حل مجلس إدارة الاتحاد التونسي بتدخل حكومي .

وقال حتحوت عبر برنامجه الماتش المذاع عبر فضائية صدي البلد  وفق مصادره : نفي الاتحاد التونسي لكرة القدم أي نية لحل المجلس او تدخل وزارة الرياضة في أعمال الاتحاد التونسي.

وكانت الفيفا قد هددت باستبعاد منتخب تونس لكرة القدم من نهائيات كأس العالم قطر 2022  حال حل مجلس إدارة الاتحاد وهو ما نفاه المجلس .

وتأهلت تونس للنهائيات كأس العالم للمرة السادسة في تاريخه لتلعب ضمن المجموعة الرابعة بجانب منتخبات فرنسا “ حاملة اللقب ” وأستراليا والدنمارك.

ويفتتح المنتخب التونسي مسيرته في النهائيات بـ مواجهة الدنمارك يوم 22 نوفمبر المقبل. 

الاتحاد التونسي منتخب تونس فرنسا الدنمارك كأس العالم

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