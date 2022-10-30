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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نشرة الرياضة| تطورات أزمة كهربا مع الزمالك.. الأهلي يصرف 40 مليونا للاعبيه .. مراقب مباراة السوبر يدين شيكابالا والشحات

نشرة الرياضة
نشرة الرياضة

نشر موقع صدى البلد الإخباري العديد من الأخبار الرياضية الهامة على مدار الساعات القليلة الماضية.

آخر أخبار الرياضة 

موعد مباراة الأهلي ضد الداخلية والقنوات الناقلة

يستعد النادي الأهلي لمواجهة نظيرة الداخلية يوم الأربعاء المقبل بإستاد السويس الجديد ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

 

حقيقة حل مجلس إدارة اتحاد تونس وخروج المنتخب من كأس العالم

كشف الإعلامي هاني حتحوت حقيقة حل مجلس إدارة الاتحاد التونسي بتدخل حكومي .

 

رغم الخسارة .. محمد صلاح يقترب من عرش ليفربول

واصل نجمنا المصري محمد صلاح كسره للأرقام القياسية مع فريق ليفربول الإنجليزي بالرغم من الخسارة امام فريق ليدز يونايتد بنتيجة هدفين مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز “ البريميرليج ” .

 

رئيس أسوان يكشف موعد الإعلان عن بديل ربيع ياسين

أكد المستشار الشافعي صالح رئيس مجلس إدارة نادي أسوان ، توجيه الشكر إلى الجهاز الفني بقيادة ربيع ياسين المدير الفني ، عقب خسارة زهرة الجنوب أمام غزل المحلة بهدف نظيف في انطلاقة الجولة الثالثة من الدوري الممتاز .


مدرب المصري يكشف سر تألق أحمد الشيخ مع إيهاب جلال

علق حمد إبراهيم المدرب العام في الجهاز الفني لفريق المصري على فوز الفريق على إنبي بهدفين في الجولة الثالثة من الدوري الممتاز هذا الموسم.

 

شوبير: كولر طلب التعاقد مع صفقتين جديدتين.. والأهلي أنهى اتفاقه مع لاعب إفريقي

أكد الإعلامي أحمد شوبير أن مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي طلب من الإدارة التعاقد مع صفقتين جديدتين خلال الانتقالات الشتوية، وذلك بعد التتويج ببطولة السوبر المصري أمام الزمالك .

 

شوبير يكشف تطورات جديدة في أزمة كهربا مع الزمالك

كشف الإعلامي أحمد شوبير تفاصيل جديدة في أزمة محمود كهربا لاعب النادي الأهلي مع نادي الزمالك بشأن الغرامة الموقعة عليه من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم “ فيفا” .

 

الأهلي يصرف 40 مليون جنيه للاعبين بعد الفوز بالسوبر

أكد الإعلامي محمد فاروق أن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب قرر  صرف مقدم عقود لاعبي الفريق الأحمر عن الموسم الجديد عقب التتويج ببطولة السوبر المصري على حساب نادي الزمالك بهدفين نظيفين على ستاد هزاع بن زايد.

 

كهربا يعقد جلسة مع الأهلي استعدادا لدفع غرامة الزمالك

أكد الإعلامي محمد فاروق أن محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادي الأهلي حضر إلى مقر النادي اليوم للاحتفال مع زملائه بالتتويج ببطولة السوبر المصري على حساب الزمالك بعد الفوز عليه بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت باستاد هزاع بن زايد في الإمارات.

 

مراقب مباراة الأهلي والزمالك يدين الثنائي شيكابالا وحسين الشحات

أكد الإعلامي كريم حسن شحاتة، إن مراقب مباراة فريقي الأهلي والزمالك أدان الثنائي محمود عبد الرازق شيكابالا وحسين الشحات، بسبب أحداث مباراة السوبر.

 

نجم الأهلي السابق يروي تفاصيل مواجهة الزمالك بالناشئين

تحدث شمس حامد نجم الأهلي السابق عن كواليس مواجهة القمة عندما واجه الأحمر نظيره الزمالك بالناشئين.

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