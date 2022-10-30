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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد شريف يحتفل بـ كأس السوبر المصري

صدى البلد

احتفل محمد شريف ، لاعب النادى الأهلي ، بالسوبر المصرى بعد الفوز على الزمالك بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت في كأس السوبر المصري، على ملعب هزاع بن زايد بالإمارات.

ونشر محمد شريف صورة له مع كاس السوبر ، وذلك عبر حسابة بموقع “ انستجرام ” وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه  . 

وتوج فريق الأهلي بلقب السوبر المصري رقم 12 في تاريخه بعد تغلبه على الزمالك بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت في كأس السوبر المصري، على ملعب هزاع بن زايد بالإمارات.

وأحرز هدف الأهلي الأول البرازيلي برونو سافيو فى الدقيقة 38 ، وأضاف كريم فؤاد الهدف الثاني فى الوقت بدل الضائع.

بدأ الزمالك الزمالك بتشكيل خاطئ نتج عنه أسيست زملكاوي وأثمر عن هدف أول سجله البرازيلي برونو سافيو فى الدقيقة 38.

فيريرا مدرب الزمالك اعتمد على الحذر الهجومي ودفع بثلاث لاعبين فى وسط الملعب كما أن إصابة أحمد فتوح ساهمت فى منح الأهلي أفضلية فى السوبر المصري.

مصر الأهلى البرازيل الزمالك الامارات انستجرام كريم فؤاد

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