حسن أبو الروس يضع مكياجًا غريبًا في أحدث ظهور له عبر إنستجرام|شاهد

نشر الفنان حسن أبو الروس عدة صور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وظهر حسن ابو الروس في الصور بإطلالة غريبة، حيث وضع مكياجًا غريبًا، مما أثار دهشة متابعيه.

حسن أبو الروس فى الدراما

ولفت حسن أبو الروس أحد أبطال مسلسل ريفو أنظار المشاهدين عبر أدائه التمثيلي غير المألوف في أعماله الدرامية عبر تجسيده لشخصيتين خلال أحداث المسلسل الذي يحكي قصة فرقة غنائية تسمى "ريفو" حققت شهرة واسعة في التسعينات حتى اختفت في ظروف غامضة عقب تفكك أعضائها الخمسة.

ويجسد حسن شخصية "أباظا"، وهو عازف جيتار في فرقة ريفو، شارك معها في شهرتها وبداياتها وناجحات حفلاتها حتى تنطفئ شمعة الشهرة فجأة بموت أحد أعضائها ليتفرق الباند ويأخذ كل منهم طريقه في الحياة، ليقرر "أباظا" اعتزال الفن والموسيقي والتوبة ويتحول تدريجيًا إلى شيخ تائب ومؤذن للفجر يوميًا في المسجد المقارب لمنزله.