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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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140 أتوبيسا كهربائيا.. تفاصيل استعدادات النقل بشرم الشيخ لمؤتمر المناخ| فيديو

أتوبيسات كهربائية
أتوبيسات كهربائية بشرم الشيخ

قال المهندس سيد متولي ، المدير التنفيذي لشركة تنظيم النقل البري الداخلي والدولي،  إن محطة النقل  بـ  شرم الشيخ تضم 140 أتوبيسا كهربائيا، ويمكن شحنهم في نفس الوقت بشواحن سريعة أو بطيئة، مشيرا إلى أن الأعمال الإنشائية للمحطة تم تنفيذها تحت اشراف الهيئة العامة للطرق والكباري.

 

وتابع المهندس سيد متولي ، خلال لقائه لـ برنامج " 8 الصبح " ، والمذاع على فضائية " دي إم سي " ، أن هناك شركات مصرية أصلية شاركت مع هيئة الطرق والكباري في أعمال البنية التحتية ، والشواحن ، والبنية التحتية ، وتم الانتهاء منها في 5 شهور فقط ، على الرغم من التحديات التي واجهت الشركات، مسترسلا: إنجاز غي طبيعي .

  

وأردف، أن  وزارة النقل قامت بإدارة هذا الأسطول باستخدام تكنولوجيا المعلومات والتطبيقات، فضلا عن صيانة ممرات شرم الشيخ، وطريق دهب شرم الشيخ ، وتجهيز 18 موقع بعدد 8 شواحن سريعة ، لشحن السيارات الكهربائية.

 

وأضاف، أن هناك تدريبا لتحسين ثقافة السائقين، والتدريب على استخدام التطبيقات، وحفظ المسارات، وهو أحد التحديات التي تواجه المحطة، مؤكدا استمرار العمل بالمحطة بعد انتهاء مؤتمر المناخ. 

 

 

 

شرم الشيخ قمة المناخ المهندس سيد متولي برنامج 8 الصبح الأتوبيسات الكهربئاية

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