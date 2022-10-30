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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

من يتوضأ باللبن هل ينال منزلة أعلى من غيره؟.. علي جمعة يجيب

هل من يتوضأ باللبن
هل من يتوضأ باللبن ينال منزلة أعلى من غيره؟

حكم من يتوضأ باللبن لأنه أغلى من الماء يتبادر إلى البعض اعتقاد أنه حين يتوضأ للصلاة باللبن فإنه بذلك يكون قد قام بما أهو أجمل وأعظم وأغلى في لقاء ربه، ظناً أن اللبن أغلى والماء أرخص وأنه يتقوم بما لم يقم به غيره.

حكم من يتوضأ باللبن لأنه أغلى من الماء

وفي بيان حكم من يتوضا باللبن لأنه أغلى من الماء، قال الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، من خلال برنامج “من مصر”، إن هذا المعتقد خاطئ لأن العبرة في الالتزام والطاعة، مشيراً إلى أن الحق سبحانه وتعالى أمرنا بأن نتوضأ بالماء فلا يظن البعض بأنه حين يتوضأ باللبن قد أقام فضلاً أو نال أجراً أعظم.

وأوضح علي جمعة، أن الوضوء قد أمر الله تعالى فيه باستخدام الماء والعبادة تقتضي الطاعة، لذا لا يجوز للبعض أن يقول سأستعمل اللبن لأنه أغلى من الماء وغيره، ربنا قال الماء يبقى لازم الماء، والحكاية ليست غلو ورخص قدر ما هي طاعة".

وتابع: "علي أن أتوضأ كما أمرني الله ونص عليه القرآن، وعندما استيقظ يكون هناك حدث لذا يجب أن يقوم بالغسل ورفع الحدث وإزالته، الحدث أمر اعتباري ومقدر في الذهن وليس حسي مرئي، هذا الأمر يجب إزالته.

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حكم من يتوضأ من ماء القناية والترع

كما قال د. علي جمعة، من خلال برنامج “من مصر”، على شاشة سي بي سي، إن الوضوء من ماء الترع والقنايات يجوز لأن سيدنا النبي حدد لنا حد تكون المياه فيه طهارة بل وتتطهر من أي نجس سقط فيها، مشيراً إلى قول النبي “قلتان من قلال هجر” وهجر هي مملكة البحرين، وتعدل كمية المياه فيهما 196 لتر، فعن عبدالله بن عمر قال: قال رسولُ صلى الله عليه وسلم: ”إذا كان الماء قُلَّتينِ لم يحمل الخَبَث".

ولفت علي جمعة : "زمان كان فيه عندنا بانيو في الحمام وكانت حوالي 200 لتر، والقناية والترعة أكتر من كده، لذلك يجوز الوضوء منها"، مشدداً: الماء الجاري وليس الراكد الذي أقل من 200 لتر، وليتوضأ ولا يصيبه وسواس ولا تأخير، لأنه ماء جاري وأكثر من 200 لتر.

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