على طريقة ستالين.. بوتين يستخدم 3 أشخاص يشبهونه للتمويه| شاهد

نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن مسؤول استخباراتي أوكراني قوله إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يستخدم 3 أشخاص على الأقل يشبهونه وذلك للتمويه الأمني.

وقال الجنرال كيريلو بودانوف رئيس جهاز المخابرات الأوكراني إن "حكومة أوكرانيا في حيرة شديدة من استراتيجية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وتتساءل عما إذا كان بوتين لا يزال يتخذ القرارات الرئيسية".

وأضاف بودانوف: "بغض النظر عن مدى سوء بوتين في الماضي، إلا أنه لم يكن أحمقًا أبدًا. حيث اكتشفنا أن بوتين يستحدم أشخاصًا يشبهونه للتمويه وهو أمر اعتيادي بالنسبة له لكننا لا نعرف عددهم بالتحديد لكننا متأكدين أنهم خضعوا جميعًا لجراحات تجميل ليبدوا كبوتين".

ولسنوات ظل بوتين المادة المفضلة لنظريات المؤامرة على الإنترنت، بما في ذلك استخدامه لشبيه لأسباب أمنية.

بوتين وشبيهه

لكن بوتين الذي يرأس السلطة منذ عام 2000، قال إنه "رفض فكرة استخدام شبيه له" في كل مناسبة عرضت عليه، عندما سأله أندريه فاندنكو، الصحفي في وكالة تاس الروسية للأنباء.

وقال فاندنكو إن عبارة "شبيه بوتين" و "الدليل على استخدام بوتين لشبيه" كانتا من بين أكثر العبارات المستخدمة في عمليات البحث الأكثر شعبية على الإنترنت، المرتبطة باسم الرئيس الروسي.

بوتين مريض

في يونيو الماضي، كشف مجتمع الاستخبارات الأمريكية أن صحة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تتدهور وأنه يعالج من مرض السرطان، حيث نقلت مجلة "نيوزويك" الأمريكية عن مسؤولين رفيعي المستوى في ثلاث وكالات استخبارات أمريكية قولهم: "بوتين مريض بالتأكيد" مشيرين إلى أن "ما إذا كان سيموت قريبًا هو مجرد تكهنات".

وقال التقرير إن التقييم يدعم النظرية القائلة بأن بوتين كان غائبا عن الساحة العالمية في معظم شهر أبريل لأنه كان يخضع لعلاج من سرطان متقدم، مشيرًا إلى أن بوتين يشعر بجنون العظمة بشكل متزايد بشأن قبضته على السلطة وأنه ربما نجا من محاولة اغتيال في مارس.

آنذاك، قال بودانوف في مقابلة مع صحيفة "يو إس إيه توداي" إن بوتين "ليس أمامه فرصة للعيش لفترة طويلة فهو مريض جدًا" بالسرطان وأمراض أخرى.

من جهته، نفى وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، هذه الإشاعات، وقال في مقابلة مع قناة "تي إف وان" الفرنسية إن بوتين "يظهر علنًا كل يوم. يمكنكم مشاهدته على شاشات التلفزيون بشكل منتظم وقراءة خطاباته والاستماع إليه. لا أعتقد أن أي شخص عاقل يمكن أن يرى في هذا الشخص علامات مرض أو تعب ما".