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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الخارجية العراقية تستنكر التفجير الإرهابي بالصومال

صدى البلد

أعربت وزارة الخارجية العراقية، اليوم /الأحد/، عن إدانتها واستنكارها الشديدين للتفجير المزدوج، الذي استهدف مقر وزارة التربية والتعليم العالي الصومالية في العاصمة مقديشو.

وذكرت الوزارة - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية - "أننا ندين التفجير المزدوج، الذي استهدف مقر وزارة التربية والتعليم العالي الصومالية، في العاصمة مقديشو، الذي راح ضحيته عدد من الأشخاص وجرح آخرين".

وأكدت الوزارة موقف العراق الرافض للإرهاب بكل أشكاله وصوره، ووقوفه مع المجتمع الدولي في مواجهة الإرهاب، لاسيما أن العراق واجه التطرف بكل أشكاله، كما تؤكد على ضرورة المواجهة الفكرية لهذه الجماعات المتطرفة، معربة عن المواساة للشعب الصومالي وعائلات الضحايا.

الخارجية العراقية وزارة التربية والتعليم العالي الصومالية العراق

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