المصري البورسعيدي تحت 17 عاما يتعادل مع فيوتشر بدون أهداف

تعادل فريق المصري تحت 17 عام ” الفئة العمرية 2005 ” تحت قيادة مديره الفني الكابتن سمير أبوالنور، مع ضيفه فريق فيوتشر بدون أهداف في المباراة التي جمعت بينهما اليوم بملعب السيد متولي ببورسعيد، ضمن مباريات الجولة السادسة من بطولة الجمهورية لتلك المرحلة العمرية والتي أدارها طاقم تحكيم من منطقة السويس بقيادة حكم الساحة إسلام راشد.

جاءت المباراة متوسطة المستوى وسيطر المصري على غالبية فتراتها ولولا سوء الحظ وتسرع لاعبي المصري لنجح الفريق في حصد نقاط المباراة الثلاث.



مثل المصري في المباراة : أحمد وهبة لحراسة المرمى ، زياد تامر ، عبد الوهاب نادر ، مهند صلاح الدين ، أحمد صلاح ( أحمد فتح الله ) لخط الظهر ، محمد عبد العزيز ( أحمد رامي ) ، معاذ صلاح الدين ( محمد هاني ) ، حسين عبد الستار لخط الوسط ، صالح فريد ، أحمد العربي ( محمود أشرف) ، أحمد عصام ( محمد أكرم ) لخط الهجوم .