عاجل
بدء مراسم مغادرة الرئيس اللبناني لقصر بعبدا في نهاية ولايته شريف الجبلي: كلمة الرئيس السيسي بالمؤتمر الدولي رسالة طمأنينة كبيرة للصناع| فيديو الأردن.. الدين العام يقفز 3% ويصل إلى 41.7 مليار دولار اسمع وتكلًم.. النسخة الثانية من حوار المؤسسات الدينية والشباب.. وكيل الأزهر: لا فرق بين الإرهاب والشذوذ فكلاهما انحراف.. نظير عياد: التطرف يصل إلى العقول لتدميرها ولا يقتصر على القتل فقط لمنافسة تويتر وإيلون ماسك.. جاك دورسي يطور شبكة إجتماعية جديدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

النائب عمرو عزت يوافق على تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات

عمرو عزت عضو مجلس
عمرو عزت عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية الأحزاب والسياسيين

أعلن عمرو عزت عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية الأحزاب والسياسيين، موافقته على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 2003.

جاء ذلك خلال وقائع الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، قائلا في بداية حديثه: يطيب لي أن أؤكد أن الدولة الوطنية المصرية، تشهد تطور بالغ القيمة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأن هذا التحسن قد ساعد على علاج الخلل الذي كان موجودا في هذا القطاع، منذ عقود سابقة.

وأضاف: تظهر الطفرات في قطاع الاتصالات، خلال الأفكار الإيجابية التي وضحت في هذا المجال على مدار السنوات الماضية، وأنه مع جودة المنتج الحالي في مجال الاتصالات وتوافر خدمات عديدة، كان لابد من ظهور كيانات وشركات تستغل تلك الطفرة لتحقيق عوائد هائلة للدولة المصرية الوطنية، وأنه بناءا على ماسبق أوافق على مشروع التعديل المقدم من الحكومة.

ونص مشروع القانون على حظر استيراد أي مُعدة من مُعدات الاتصالات، أو تصنيعها، أو تجميعها، أو حيازتها، أو استخدامها، أو تشغيلها، أو تركيبها، أو تسويقها، إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الجهات المختصة، وتكون ضمن الأجهزة المُعتمدة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، الذي يناط به تحديد معايير ومواصفات وأنواع الأجهزة التي يصدر قرار باعتمادها.

كما نص التعديل على تشديد العُقوبة بهدف تحقيق الردع، على كل من قام باستيراد، أو تصنيع، أو تجميع، أو تسويق، مُعدة من مُعدات الاتصالات، دون الحصول على تصريح بذلك من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أو غير مُعتمدة النوع منه، لتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليوني جنيه، ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

تنسيقية الأحزاب والسياسيين مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات المستشار عبدالوهاب عبدالرازق الجلسة العامة لمجلس الشيوخ قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

القصة الكاملة لخناقة شيكابالا وحسين الشحات في نهائي السوبر.. وتهديد بالإيقاف 8 مباريات

اعترافات الطفلة القاصر: دخل بي بعلم أهلي ومبسوطة معاه ومش بتهمه بحاجة

الحق اشتري .. تراجع سعر الذهب في مصر اليوم الأحد

ميار الببلاوي عن مشاهدها الجريئة مع عمرو عبد الجليل: كنت رافضة أصورها وأنا صايمة

اشتري دلوقتي الجرام بـ 800 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

ارتفاع سعر الدولار بمستهل تعاملات اليوم الأحد

هذه الفئات تصرف 600 جنيه زيادة.. مفاجأة سارة لأصحاب المعاشات خلال أيام

أسعار الدولار مقابل الجنيه الآن في البنوك بعد آخر زيادة

ترشيحاتنا

لو راجع من السعودية.. سعر ومواصفات نيسان باثفايندر 2022

شاهد| بايدن يتعثر في التصويت ويستعين بأحد المتطوعين

مهرجان هندي يتحول إلى محرقة .. ألقوا بعضهم بكرات النار |شاهد

لجنة أراضي الدولة: تسليم 60 ألف عقد تقنين للمواطنين

وزير القوى العاملة يبحث ميكنة ورقمنة برنامج تشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة

مجلس النواب يناقش علاوة غلاء المعيشة في جلساته هذا الأسبوع

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ظلام دامس.. صحفية أوكرانية تثير الضجة بصورة تلخص الوضع

شبح عودة كوفيد للعالم مرة أخرى.. 200 مليون تحت الإقامة الجبرية بالصين

وفر فلوسك واصطاد طعامك بنفسك.. مطعم ياباني يستخدم طريقة مبدعة لجذب الزبائن

برج الحمل .. حظك اليوم | الأحد 30 أكتوبر 2022: كلمات قد تزعجك

فيديو

تحذير عاجل .. سقوط أمطار على تلك المحافظات

الذهب يكسر حاجز الـ 1200 جنيه.. وتعرف على سعر الدولار اليوم

بغطاء الرأس.. محمد رمضان يثير الجدل فى حفله الجديد.. فيديو

هانى شاكر الأصلح.. على الحجار يكشف سر رفضه الترشح لنقابة الموسيقيين |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رنا نجم

المؤتمر الاقتصادي .. وبشاير الخير

كريمة أبو العينين

شتاء أوروبي وترقب دولي

نهال علام

إوعى تكره الفقير

هند عصام

رمسيس الثالث ومؤامرة الحريم

إلهام أبو الفتح

د. زاهي.. أؤيدك بشدة

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا أهل الشر

نهى زكريا

الاستثمار الأجنبي.. صناعته وتوطينه

السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ

عشر سنوات من العمل الجاد خلقت إنجازات عظيمة في الصين

اﻟﻤﺰﻳﺪ