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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شاهد| بايدن يتعثر في التصويت ويستعين بأحد المتطوعين

جو بايدن
جو بايدن

أظهر مقطع فيديو متداول، فشل الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في التعامل مع جهاز التصويت في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس، ما أدى إلى اضطراره إلى طلب المساعدة من أحد المتطوعين في المركز الانتخابي.

وصوت بايدن، في وقت مبكر من أمس السبت في انتخابات التجديد النصفي في ولاية ديلاوير، وأحضر حفيدته معه إلى مركز الاقتراع للتصويت للمرة الأولى.

وعلى الرغم من أن بايدن لديه باع على التصويت، إلا أن التأقلم مع الاقتراع هذه المرة لم يكن سهلاً عليه، فلجأ إلى مساعدة أحد المتطوعين.

تعثر بايدن

وفي مرحلة التسجيل، تعثر بايدن فساعدته الحفيدة وتعاملت مع الجهاز، ثم ذهبت إلى غرفة التصويت.

لكن بايدن تعثر أيضًا في المرحلة التالية حين دخل هو غرفة التصويت السري، وطلب مساعدة أحد المتطوعين، الذي شرح له مراحل العملية.

وأظهر مقطع فيديو كيف رفع بايدن ستار غرفة التصويت وبدأ يطرح الأسئلة على المتطوع، الذي شرح له الخطوات على التوالي.

في ذلك الحين غادرت حفيدة الرئيس، التي صوتت للمرة الأولى في حياتها، الغرفة وظلت تنتظر جدها الذي عجز عن التصويت هذه المرة.

بايدن الرئيس الأمريكي جو بايدن انتخابات التصويت

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