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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

سكان مصر الجديدة يشكون من عدم تقليم الأشجار وخطورتها عليهم

صدى البلد

أرسلت القارئة ننسي مكرم شكواها لخدمة بين الناس بموقع صدي البلد متضررة من عدم تقليم الأشجار بالشارع التي تسكن به .


وقالت في شكواها نعاني نحن سكان شارع لطيف سليم بمصر الجديدة من عدم تقليم الاشجار بالمنطقة مما يمكن ان يتسبب في سقوط الاشجار علينا وتسبب كارثة بالاضافة الي تشوفه المظهر الحضاري للمنطقة مطالبة المسؤلين بسرعة حل هذه المشكلة قبل حدوث كارثة انسانية وعودة المظهر الحضاري للمنطقة . 


ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسؤولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية.

ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم

الخط الساخن 5731 حل مشاكل المواطنين مشاكل المواطنين

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