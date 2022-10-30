عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

خاص| ننشر صور أعمال البعثة الإيطالية في تل المسخوطة بالإسماعيلية

خلال الأعمال الأخيرة
خلال الأعمال الأخيرة للبعثة الإيطالية بتل المسخوطة

شهدت منطقة تل المسخوطة الأثرية بمركز ومدينة أبو صوير بمحافظة الإسماعيلية، أعمال البحث والتنقيب عن الآثار بعد وصول البعثة الإيطالية بالتنسيق مع وزارة الآثار المصرية.

 

 

صرحت بذلك مصادر رسمية لصدى البلد، كما كشف شهود عيان من أهالي المنطقة أن البعثة بدأت أعمالها خلال شهر أكتوبر الجاري وأنها ليست المرة الأولي، حيث اعتاد الأهالي علي زيارة الوفود الأجنبية والأثرية إلي المنطقة الزاخمة بالمواقع الأثرية.

 

وتقوم البعثة الإيطالية، بأعمال البحث الأثرى والطبوغرافى والبدء فى أعمال الحفائر العلمية، وذلك فى إطار تحسين العلاقات المصرية الإيطالية.

 

ويعتبر “تل المسخوطة” من أهم التلال الأثرية بالإقليم الثامن من أقاليم الوجه البحرى و يوجد بها دراسات علمية.

 

كما تضم الطبقات الأثرية بتل المسخوطة عددا من العصور المختلفة تبدأ من العصر الرومانى إلى عصر الهكسوس.

 

وكانت البعثة الأثرية المصرية الإيطالية التابعة للمجلس الوطنى للبحوث الإيطالى – معهد الدراسات القديمة بالبحر المتوسط (CNR) بالتعاون مع وزارة الآثار، قد نجحت في 2017، فى الكشف عن بقايا قلعتين من المرجح أنهما يعودان للعصر المتأخر، وذلك أثناء موسم حفائرها الحالى بمنطقة تل المسخوطة بوادى الطميلات على بعد 15 كم غرب مدينة الإسماعيلية.

 

وأوضحت الدكتور جوزبينا كابريوتتى فيتوتسى مؤسس البعثة وقتها، أن القلعة الأولى تعد من أضخم القلاع المكتشفة بالمنطقة حتى الآن حيث يبلغ سمك سورها الشمالى نحو 22 م وهو عبارة عن سورين متلاصقين أحدهما بسمك 10 م والآخر بسمك 12 م، ويبلغ ارتفاعهما نحو 7 م، أما سور القلعة الشرقى فيبلغ سمكه نحو 12 م وبعمق 4 م.

 

أما عن القلعة الثانية فأضافت أنها بنيت على أنقاض طبقات من عصر الهكسوس (عصر الانتقال الثاني) وقد تم تأريخها بعصر الأسرة السادسة والعشرون، ويبلغ سمك سورها الغربى حوالى 8 م والشمالى 7 م، وبارتفاع5م.

 

وأشار الدكتور محمد عبد المقصود عضو البعثة الإيطالية العاملة بالموقع "وقتها"، إلى أن الأسوار المكتشفة حديثا مبنية من الطوب اللبن ومدعمة بأبراج دفاعية كما هو المعتاد فى تخطيط القلاع العسكرية، مؤكدا أن هذا الكشف سوف يسطر تاريخا جديدا يضاف لتاريخ العمارة العسكرية فى مصر خاصة وأنها تؤدى إلى المدخل الشرقى لمصر.

 

وأعلنت في 2017، البعثة الإيطالية أنها سوق تقوم بإعداد مشروع لإحياء تاريخ المنطقة وآثارها وترميم أسوار القلاع المكتشفة والتى كانت تحمى مدخل الدلتا، بالإضافة إلى استكمال أعمال الحفائر والتى من المتوقع أن تكشف عن المزيد نظراً لأهمية الموقع وثراه العسكرى منذ أقدم العصور وحتى الآن.

IMG_20221030_134847
IMG_20221030_134847
IMG_20221030_134820
IMG_20221030_134820
IMG_20221030_134806
IMG_20221030_134806
IMG_20221030_134750
IMG_20221030_134750
IMG_20221030_134727
IMG_20221030_134727
IMG_20221030_134658
IMG_20221030_134658
محافظة الاسماعيلية الاسماعيلية الاثار المصرية تنقيب عن الآثار المواقع الاثرية الوجه البحرى ابو صوير وزارة الآثار تل المسخوطة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

القصة الكاملة لخناقة شيكابالا وحسين الشحات في نهائي السوبر.. وتهديد بالإيقاف 8 مباريات

اعترافات الطفلة القاصر: دخل بي بعلم أهلي ومبسوطة معاه ومش بتهمه بحاجة

اشتري دلوقتي الجرام بـ 800 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

الحق اشتري .. تراجع سعر الذهب في مصر اليوم الأحد

ارتفاع سعر الدولار بمستهل تعاملات اليوم الأحد

هذه الفئات تصرف 600 جنيه زيادة.. مفاجأة سارة لأصحاب المعاشات خلال أيام

أسعار الدولار مقابل الجنيه الآن في البنوك بعد آخر زيادة

لكشف المؤامرات على الزمالك .. اجتماع عاصف بين وزير الرياضة ومرتضى منصور

موضوعات متعلقة

أركان الحج وواجباته .. اعرف كيفية أداء المناسك

الذكرى التاسعة لـ ثورة 30 يونيو .. شيخ الأزهر يهنئ الرئيس السيسي والشعب ويدعو للتلاحم .. ووزير الأوقاف: نقطة تحول في تاريخ مصر

قائد قوات الدفاع الجوي لـ "صدى البلد": نمتلك قوة الردع لحماية سماء مصر.. ولدينا أحدث المنظومات العالمية لمواجهة الطائرات بدون طيار

محافظو مصر يهنئون العاملين بالدواوين العامة

القوى العاملة في أسبوع.. سعفان يتابع جاهزية مبنى الوزارة بالعاصمة الإدارية

صرح وطني عملاق.. الإنتاج الحربي أهم أذرع الدولة لتوطين تكنولوجيا التصنيع الحديثة.. تعميق المنتج المحلي لمكونات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي .. وإنتاج الأتوبيسات الكهربائية والعربات البيك أب

7 سنوات من الإنجاز والعمل| الإنتاج الحربي تؤسس شركات صناعية وخطوط إنتاج جديدة وتشارك في مشروعات استثمارية وقومية

قبل الحكم عليهم.. النص الكامل لأمر إحالة 215 متهما في كتائب حلوان

ترشيحاتنا

كيف يؤثر انسحاب روسيا من صفقة حبوب البحر الأسود على أزمة الغذاء في العالم؟

سقوط مدوٍ.. لعنة الدرع الخيرية تضرب ليفربول في الدوري الإنجليزي

زرع شعر ذقنه.. لن تصدق شكل عمر كمال قبل وبعد عمليات التجميل|شاهد

الأهلي والزمالك هيتقابلوا تاني.. كل ما تريد معرفته عن قرعة دوري أبطال إفريقيا

رد إنجليزي.. هل يرحل كلوب عن ليفربول بعد تدهور النتائج؟ |خاص

هيئة الدواء المصرية: نحرص على سرعة إتاحة الابتكارات الحديثة للمريض

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان فرح على الريد كاربت.. تفاصيل مشهد غريب في افتتاح أيام قرطاج السينمائية

شاهد| صور من حفل زفاف إلهام عبد البديع ووليد سامي

مهرجان هندي يتحول إلى محرقة .. ألقوا بعضهم بكرات النار |شاهد

ظلام دامس.. صحفية أوكرانية تثير الضجة بصورة تلخص الوضع

فيديو

فيديو كشف الحقيقة.. سر غياب عمر كمال عن اجتماع نقابة المهن الموسيقية

انهارت من البكاء|القصة الكاملة لـ دنيا بطمة مع محمد الترك بعد اتهامه بالخيانة والعنف

تحذير عاجل .. سقوط أمطار على تلك المحافظات

الذهب يكسر حاجز الـ 1200 جنيه.. وتعرف على سعر الدولار اليوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رنا نجم

المؤتمر الاقتصادي .. وبشاير الخير

كريمة أبو العينين

شتاء أوروبي وترقب دولي

نهال علام

إوعى تكره الفقير

هند عصام

رمسيس الثالث ومؤامرة الحريم

إلهام أبو الفتح

د. زاهي.. أؤيدك بشدة

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا أهل الشر

نهى زكريا

الاستثمار الأجنبي.. صناعته وتوطينه

السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ

عشر سنوات من العمل الجاد خلقت إنجازات عظيمة في الصين

اﻟﻤﺰﻳﺪ