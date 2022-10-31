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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الحمل.. حظك اليوم الإثنين 31 أكتوبر 2022: مكاسب مالية كبيرة

برج الحمل
برج الحمل

من المتوقع لمواليد  برج الحمل اليوم الأثنين 31 أكتوبر 2022 ،  سيكون اليوم يومًا سعيدًا للأشخاص الذين يمارسون الأعمال التجارية في شراكة. ستكون علاقتك مع شريكك أفضل ، كما ستزداد أرباح الأعمال. من المحتمل أن تحقق مكاسب مالية كبيرة. 

برج الحمل 

برج الحمل وحظك اليوم الأثنين 31أكتوبر 2022

توقعات برج الحمل مهنيا

سيكون اليوم يومًا مزدحمًا للغاية للمهنيين العاملين. قد يزيد عبء الأعمال المعلقة و سيكون اليوم يومًا مختلطًا بالنسبة لك من حيث المال و يُنصح بإجراء خصومات في قائمة النفقات الخاصة بك. 

توقعات برج الحمل صحيا

إذا كنت تعاني من مشاكل متعلقة بالكلى ، فعليك تجنب الإهمال الشديد إذا كنت تستخدم جهاز كمبيوتر محمول أو كمبيوترًا لفترة طويلة ، فقد تواجه بعض المشكلات المتعلقة بالعيون.

توقعات برج الحمل عاطفيا

الخسارة بسبب الغضب والأنا ستكون لك. للحفاظ على جو المنزل جيدًا ، تحتاج إلى قضاء بعض الوقت مع أحبائك. إذا كنت متزوجًا ، فستحدث بعض الاضطرابات في حياتك الزوجية. 

توقعات برج الحمل خلال الأيام المقبلة

إذا كانت هناك أي مسألة متعلقة بالممتلكات تجري في المحكمة ، فإن اليوم مناسب لأخذ المشورة القانونية من المحامي. ستكون أجواء منزلك جيدة. ستكون المسافة أقل في العلاقة مع زوجتك. 

 

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