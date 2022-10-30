رئيس الاتحاد الدولي لرفع الأثقال يمنح هدايا تشجيعية للدول الإفريقية

حرص رئيس الاتحاد الدولي لرفع الأثقال محمد جلود على منح هدايا تشجيعية وتذكارية للمنتخبات حديثة العهد بلعبة رفع الاثقال على هامش بطولة افريقيا التي تنظمها مصر خلال الفترة من ٢٨ أكتوبر وحتي ١نوفمبر المقبل بالصالة المغطاه باستاد القاهرة .



وأكد رئيس الاتحاد الدولي أن من أولوليات دور الاتحاد الدولي تشجيع الدولة الجديدة وتنمية رفع الأثقال والترويج لها ، وأن الجميع يشعر بسعادة عندما يجد حرص دول جديدة على المشاركة في المنافسات .



واشاد جلود بالتنظيم المصري المميز لبطولة افريقيا وبدور الاتحاد الافريقي وصديقة العزيز خالد مهلهل رئيس الاتحاد الافريقي .