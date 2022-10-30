قرار عاجل من إدارة الأهلي بعد التتويج بالسوبر المصري

أكد الإعلامي عمر ربيع ياسين، أن النادي الأهلي قرر صرف مكافآت استثنائية للاعبي الفريق الأول لكرة القدم، بعد الفوز بلقب السوبر المصري.

وتابع ياسين خلال برنامجه الإذاعي"ديربي مع عمر ربيع ياسين": "الأهلي يرغب في تحفيز اللاعبين من أجل استمرار النتائج الجيدة، والحفاظ على ما يقدمه الفريق تحت قيادة مارسيل كولر المدير الفني".

وأضاف : "الأهلي يحصل على مليون و 500 ألف جنيه بعد الفوز باللقب، وعند استلامها سوف يتم صرف مكافآت فورية للاعبين".

وتوج الأهلي بلقب السوبر المصري، بعد فوزه على غريمه التقليدي الزمالك، يوم الجمعة الماضي، 2-0، في المباراة التي جمعتهما على استاد هزاع بن زايد بنادي العين في أبوظبي.