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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

الرئاسة الروسية: المحادثات بشأن أوكرانيا يجب أن تجرى أولا مع واشنطن

صدى البلد

صرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الأحد، بأن المحادثات بشأن أوكرانيا يجب أن تجرى أولا مع واشنطن.
وقال بيسكوف في تصريحات متلفزة أوردتها وكالة أنباء (تاس) الروسية، "إنه من الواضح أن لواشنطن تصويت حاسم ومن المستحيل مناقشة أي شيء مع كييف".
وتابع قائلا "كييف لديها رئيس أوكراني شرعي، ومن الممكن نظريا التوصل إلى أي اتفاقيات معه ولكن مع الأخذ في الاعتبار تجربة مارس فإن هذه الاتفاقيات لا تعني شيئا لأنه يمكن إلغاؤها على الفور في الإملاء من الخارج، لذا على الأقل من الضروري التحدث مع شخص آخر".
وأكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية أن "روسيا ستواصل الدفاع عن مصالحها ولن تتسامح مع أي شخص يحكمها".
وفي سياق منفصل، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا اليوم الأحد، بأن نظام الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بقيادة المملكة المتحدة أفسد صفقة الحبوب لإضافة ابتزاز غذائي إلى الابتزاز النووي.
وكتبت زاخاروفا عبر تطبيق تليجرام، إن "نظام فلاديمير زيلينسكي تحت قيادة المملكة المتحدة أفسد صفقة الحبوب لإضافة ابتزاز غذائي إلى الابتزاز النووي.. مضيفة "أنهم يرغبون في مزيد من القتلى، نظام كييف يقف على هذا العرش الجهنمي".
وأضافت المتحدثة باسم الخارجية الروسية أن "روسيا مستعدة أيضا للتبرع بما يصل إلى 500 ألف طن من حبوبها لأفقر البلدان" .

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