مركز الملك سلمان للإغاثة يُوقّع اتفاقية بإعادة إدماج الأطفال المرتبطين بالنزاع باليمن

وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اليوم /الأحد/، اتفاقية تعاون مشترك لتنفيذ مشروع إعادة إدماج الأطفال المرتبطين سابقًا بالنزاع المسلح في اليمن (كفاك)، حيث وقع الاتفاقية مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز، وذلك في مقر المركز بالرياض.

وأشارت وكالة الأنباء السعودية (واس) إلى أن المشروع يهدف إلى إعادة إدماج الأطفال المرتبطين سابقًا بالنزاع المسلح في عدة محافظات يمنية في المجتمع والحرص على عودتهم إلى مقاعد التعليم، وتمكين أسرهم اقتصاديًا من خلال التدريب المهني، إضافة إلى إنشاء وتدريب لجان مجتمعية لنشر ثقافة حقوق الطفل والعمل على حمايتها، ويستفيد من المشروع 410 أطفال و20.021 مستفيدًا غير مباشر.

ويأتي هذا المشروع امتدادًا للمشاريع التي يُنفّذها المركز لإعادة إدماج الأطفال المرتبطين سابقًا بالنزاع المسلح في اليمن (كفاك) التي استفاد منها حتى الآن 580 طفلًا و580 ولي أمر، إلى جانب 60 عضو لجنة مجتمعية، إضافة إلى 61 ألفا و520 مستفيدًا غير مباشر.

وفي سياق متصل، نظّم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في مقره بمدينة الرياض، اليوم، ورشة عمل مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لتعزيز التعاون القائم بين الجانبين، وذلك برئاسة نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن الدكتورة ناهد حسين، ومساعد المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن المهندس حسن العطاس.

ورحّب مساعد المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن المهندس حسن العطاس، بالوفد المشارك من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن، مشيداً بالتعاون الدائم بين الجانبين، ومؤكداً أهمية تنسيق الجهود في مجال التنمية والإعمار في اليمن، ووضع هذا التعاون المثمر في إطار فعّال، والخروج من الورشة بخطة عمل لتعزيز التعاون في مشاريع نوعية في المجالات ذات الاهتمام بين الجانبين.

وأوضحت (واس) أنه تم خلال ورشة العمل ، استعراض وضع قطاع الثروة السمكية في المحافظات اليمنية، كما ناقشت الورشة سبل التعاون في دعم قطاع الثروة السمكية والقطاعات الأخرى المرتبطة بالأمن الغذائي في اليمن، لتحسين المعيشة اليومية وحياة الأشقاء اليمنيين.

وأكدت الورشة أهمية التعاون في تقوية المؤسسات اليمنية وبناء قدراتها وتنسيق جهود المانحين بالتعاون مع الحكومة اليمنية، في ظل وجود أرضية مناسبة لوضع رؤية تنموية في اليمن بقيادة الحكومة اليمنية.

وقدّم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في قطاع الزراعة والثروة السمكية 18 مشروعاً ومبادرة تنموية منها سبعة مشاريع و 11 مبادرة تنموية شملت تعزيز استخدام التقنيات والنظم الزراعية الحديثة، ومشاريع توفير البيوت المحمية المجهّزة بالكامل، ومشاريع توفير وتوزيع قوارب الصيد مع المحركات الحديثة، لرفع معدل وجودة الإنتاج، وتحفيز الإنتاج الغذائي المستدام، وتمكين العاملين في هذا القطاع بما يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي.

وتعد هذه الجهود ضمن دعم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن الذي نفذ 224 مشروعاً ومبادرة تنموية في مختلف المحافظات اليمنية، خدمةً لليمنيين في سبعة قطاعات رئيسية: (التعليم - الصحة - المياه - الطاقة - النقل - الزراعة والثروة السمكية - بناء قدرات المؤسسات الحكومية) بالإضافة إلى البرامج التنموية.