190 عملا فنيا.. الرياض تطلق أكبر مشروع لفنون الضوء في العالم

تستعد العاصمة السعودية لانطلاق مشروع «نور الرياض 2022»، الذي يعد أحد أكبر فنون الضوء في العالم، يوم الخميس المقبل، تحت شعار «نحلم بآفاق جديدة»، بمشاركة أكثر من 190 عملاً فنياً و500 فعالية مختلفة، في 40 موقعاً، من بينها خمسة مراكز رئيسية في مختلف أنحاء العاصمة.

ويتميز برنامج «نور الرياض 2022» الذي يستمر حتى 19 نوفمبر، بأن المتلقي حيثما ولى وجهه سيجد الفنون تتلألأ أمامه، سواء في متنزه الملك عبد الله، ومتنزه سلام، وحي السفارات، وحي جاكس، ومركز الملك عبد الله المالي (كافد)، كما يضم الاحتفال معرضاً مصاحباً يقام تحت شعار «من الشُعاع إلى الشغف» في حي جاكس خلال الفترة من 3 نوفمبر إلى 4 فبراير من العام المقبل 2023.

ويُعد «نور الرياض» أحد برامج مشروع «الرياض آرت»، حيث يحتفي بالأعمال الفنية المميزة لأكثر من 130 فناناً، من 40 دولة، يُشكل الفنانون السعوديون 34 في المائة منهم.

من جهته، أوضح المهندس خالد الهزاني، وهو المدير التنفيذي لمشروع «الرياض آرت»، أن احتفال «نور الرياض» جزء من خطط كبيرة لتحويل العاصمة الرياض لمدينة عالمية نابضة بالحياة إبداعياً من خلال الفن والثقافة.

وأشار الهزاني إلى أن طموح «الرياض آرت» عبر هذا الاحتفال العالمي يكمن في جعل الرياض معرضاً فنياً مفتوحاً يحتوي على الأعمال الفنية، بالإضافة إلى تقديم العديد من البرامج المجتمعية المتنوعة التي تستهدف الفنانين وكافة أفراد المجتمع.

وأضاف: «يهدف الاحتفال لاحتضان المواهب الوطنية والعالمية، وإلهام المجتمع، وتعزيز الاقتصاد الإبداعي بما يتماشى مع (رؤية 2030)، لتسهم إيجاباً في جودة حياة سكان وزوار مدينة الرياض».

فنون من روح الرياض

ويستعرض «نور الرياض» مجموعة مميزة من الأعمال الفنية، منها 90 عملاً يتم عرضها لأول مرة في الاحتفال المرتقب. وتشمل أبرز هذه الأعمال عرض فيديو باستخدام أجهزة الإسقاط الضوئي بعنوان «حديقة النور» في حي السفارات، من إبداع تشارلز سانديسون.

ويستكشف العمل طبيعة الأفق الافتراضي، ومفهوم الأفق بين السياق التاريخي والعالم الرقمي. وفي الموقع نفسه يوجد عمل «التعانق» لجريمانيسا أموروس، الذي يُعد منحوتة بإضاءة الليد تُعبر عن أهمية التفاعلات بين الذات والمجتمع في خلق إلهام متصل ومشاركة مجتمعية.

كما يقدم الفنان دان روزجارد عملاً تركيبياً باستخدام الليزر بعنوان «ضوء الماء»، ويرسم مشهداً خيالياً يجسد فيه قوة الماء والمعاني التي يحملها. ويقام عرض الضوء المميز في متنزه سلام، للتركيز على التغير المناخي وتأثيراته.

ويُقدم الفنان السعودي أسعد بدوي، عملاً بعنوان «تحضر الشمس مؤتمر الضوء» في «كافد»، استخدم فيه أليافاً زجاجية لصنع أشكال ملونة بشكلٍ ساطع، ويمثل العمل الأرض كقبة زرقاء مدرجة اللون، والشمس ككرة صفراء مضيئة، ويخلق العمل محاكاة ساكنة لرحلة الشمس بجانب مواقعها الظاهرة والحقيقية.

بدورها، تقدم الفنانة دانية الصالح عملاً في منطقة عود سكوير بعنوان «قصص الحب»، الذي تمزج فيه ما بين الصوت والعرض الضوئي، واستخدمت فيه التعلم الآلي لإنتاج فيديو بتقنية التزييف العميق لأشخاص يحركون شفاههم بالتزامن مع قائمة منسقة من أغاني الحب لمجموعة من أشهر نجوم الفن في العالم العربي، منهم: محمد عبده، وأحلام، وعبد الكريم عبد القادر، ومي فاروق.

«نبض من النور»

ويترقب الجمهور العرض المذهل «نبض من النور»، الذي سيقام في وسط العاصمة الرياض ليُشكل جسراً بين برج المملكة وبرج الفيصلية وبرج المجدول. ويرافق العرض، الذي تولى تصميمه مارتن أرناود ويان كيرساله، أنغام الفنان الحائز على جائزة جرامي «زد».

ويحظى الجمهور أيضاً بفرصة حضور عرض طائرات الدرون في متنزه الملك عبد الله من إبداع مارك بريكمان، إذ يُقام الجزء الأول منه تحت عنوان «ترتيب الفوضى: الفوضى المرتبة»، الذي يضم مجموعة مكونة من ألفي طائرة درون. كما يُقام الجزء الثاني بعنوان «كاليدوسكوب».

البرنامج المجتمعي

يضم البرنامج أكثر من 500 فعالية خلال احتفال «نور الرياض»، تتنوع بين الجولات الحية بين الأعمال الفنية، وورش العمل والندوات الثقافية، والأنشطة العائلية، والعروض الموسيقية، والتطوع المجتمعي. من الجدير بالذكر أن احتفال هذا العام يقام تحت إشراف نخبة من القيمين الفنيين المحليين والدوليين، من أبرزهم دوروثي دي ستيفانو، وإيرفي ميكائيلوف، وجمانة الغوث، بالإضافة إلى القيمين الفنيين على المعرض المصاحب، وهم: نيفيل ويكفيلد، والقيم المساعد غيداء المقرن، واللذان كانت لهما مشاركات متعددة في مجموعة من أكبر المهرجانات الفنية حول العالم.

المزاد الفني الخيري

ويقام في احتفال نور الرياض 2022 مزاد فني، يُعد جزءاً من المبادرات الخيرية لمشروع «الرياض آرت». ويتكون المزاد من أعمال فنية لأربعة فنانين سعوديين (أحمد ماطر، راشد الشعشي، معاذ العوفي، سعد الهويدي) صنعوا أعمالاً فنية بالتعاون مع أربع جمعيات خيرية وهي: جمعية النهضة، وجمعية الإرادة للموهوبين من ذوي الإعاقة، والجمعية السعودية الخيرية لمرض الزهايمر، وفريق التأهيل الدولي. وتُعرض الأعمال الفنية في حي جاكس، وسيتم طرحها للبيع بتاريخ 14 و15 نوفمبر، وتخصيص جميع العوائد المالية لدعم البرامج الفنية للجمعيات.

يشار إلى أن دخول الزوار سيكون مجانياً لجميع المواقع التي تحتضن الأعمال الفنية، مع ضرورة الحجز المسبق لبعض المواقع. في حين يتوجب على الزوار شراء تذاكر بمبالغ رمزية للمشاركة في بعض الفعاليات التي ستقام على هامش الاحتفال، كما يعود ريع مبيعات التذاكر في «نور الرياض» لدعم الجهات الخيرية.