مانشستر يونايتد يفوز على وست هام بهدف راشفورد في الدوري الإنجليزي

نجح فريق مانشستر يونايتد في الفوز على نظيره وست هام، بهدف مقابل لاشئ، في المباراة التي جمعت بينهما، في إطار الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء الهدف عن طريق راشفورد في الدقيقة 38.

وشهد التشكيل الأساسي تواجد البرتغالي كريستيانو رونالدو، في الخط الهجومي للشياطين الحمر، بجوار ماركوس اشفورد.

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد كالتالي:.

حراسة المرمى: دي خيا

خط الدفاع: ماجواير ، دالوت ، مارتينيز ، لوك شو

خط الوسط: إيلانجا ، إريكسن ، كاسيميرو ، برونو فرنانديز

خط الهجوم: راشفورد ، رونالدو.

وبهذه النتيجة، يحتل فريق مانشستر يونايتد المركز الخامس برصيد 23 نقطة، من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما يأتي فريق وست هام في المركز الثالث عشر برصيد 14 نقطة.