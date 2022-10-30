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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الصناعات الغذائية: تسعير الألبان يرتبط بمنظومة الإنتاج

صناعة الألبان
صناعة الألبان

أكد محمد دويدار عضو غرفة الصناعات الغذائية فى اتحاد الصناعات أن تسعير المنتج للصناعات وبالأخص الصناعات الغذائية يرتبط بمنظومة متكاملة من العناصر ومدخلات العملية الإنتاجية والتي تتضمن المزارع - الموردين - مدخلات الإنتاج .

وقال عضو غرفة الصناعات الغذائية فى اتحاد الصناعات فى تصريحات صحفية له اليوم إن الوقت لا يزال مبكرا للحديث عن رفع أسعار الصناعات الغذائية لأن قرار تحديد سعر مرن للدولار منذ الخميس الماضي فقط ولم تمض فترة طويلة حتى نقيس تأثير هذا القرار على الصناعة.

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تطوير وتحسين جودة صناعة الألبان .. برنامج تدريبي بـ تكنولوجيا الأغذية

وفى نفس السياق أشاد مارك وايلي خبير عالمي في صناعة الالبان والمدير التنفيذي لإحدى شركات الصناعات الغذائية، بالسوق المصري مؤكدا أنه يمتلك مقومات كبيرة وواعدة، تجعله من أهم أسواق المنطقة.

 

تابع: أن هناك خطة متكاملة مبنية على أسس علمية ودراسات متخصصة لدعم وتطوير صناعة الالبان في مصر بما يلبي احتياجات السوق داخليا وطلبات التصدير الخارجية.

وأضاف أن السوق المصرية، مجهز للتعامل مع طرق نقل الالبان بشكل امن من خلال أساطيل من سيارات نقل الألبان المجهزة بأعلى معايير الجودة، مع ضرورة الاستمرار في الدور التعليمي والتوعوي للمزارعين عبر تنظيم المحاضرات العلمية المتخصصة.


وأوضح "وايلي" أنه من المقرر أيضًا ضمن الخطة الجديدة، العمل على زيادة مراكز التوزيع المباشرة وغير المباشرة لتغطية أكبر قطاع ممكن من المستهلكين، وبناء كوادر على أساس علمي لتوفير الدعم الفني للمزارعين ومنتجي الألبان بما يسهم في توفير فرص عمل وتقليل معدلات البطالة.

 

السوق المصري واعد
 

ونوة بأن السوق المصرية تمتلك مقومات كبيرة وواعدة، تجعله من أهم أسواق المنطقة، لافتا الى وجود خطة متكاملة مبنية على اسس علمية ودراسات متخصصة لدعم وتطوير صناعة الالبان في مصر بما يلبي احتياجات السوق داخليا وطلبات التصدير الخارجية

 

وأكد على انه تم ضخ نحو 5 مليارات جنيه استثمارات مباشرة في السوق المصرية فى صناعه الالبان منذ عام 1998 الا  ان حجم الاستثمارات التي يتم ضخها حاليا  يفوق الــ 220 مليون جنيه سنويا، وذلك لتوفير أعلى معايير الجودة العالمية في كافة المنتجات

وأشار "وايلي"، إلى أنه تم تدشين 6 خطوط إنتاج جديدة خلال عام2022، بتكلفة استثمارية بلغت نحو 165 مليون جنيه، وذلك لتلبية الطلب المتزايد على منتجات الألبان من اللبن الرايب، ومشروب الزبادي، والعصائر، و"الزبادي اليوناني"، وأن هذه الخطوط تم تدعيمها  بأحدث منظومات رقابة الجودة وسلامة الغذاء.


ولفت الى انه  لدعم وتطوير صناعة الألبان في مصر تم تطوير  60 مزرعة صغيرة ومتوسطة، إلى جانب تطوير11 مركزًا لتجميع الألبان على مستوى الجمهورية، وهو ما يتسق مع رؤية وجهود الحكومة المصرية لتطوير هذا القطاع الحيوي، مؤكداً أنه تم عبر الاستثمارات المتنوعة بالسوق المصرية تم توفير  أكثر من 55 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، فضلاً عن توسيع قاعدة الموردين بنسبة 55٪ خلال ال3  سنوات الماضية.
 

 

الصناعات الغذائية السوق المصري الإنتاج اتحاد الصناعات الألبان

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