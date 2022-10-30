عرض سينمائي بمصر لنقل البث المباشر لحفل فريق Coldplay من العاصمة الأرجنتينية

تحتفل صالات عرض VOX Cinemas بعرض حفل فرقة Coldplay مباشرة على شاشاتها بمصر.

قامت صالات عرض VOX Cinemas ببث سينمائي مباشر هو الأول في مصر لحفل كولد بلاي، وذلك لتمكين عشاق الفرقة من الاستمتاع بتجربة جديدة من الألحان الساحرة للفرقة حيث قامت فرقة الروك المحبوبة ببث جولتها العالمية "ميوزيك أوف سفيرز" الخاصة بها من العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس لدور السينما في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك السعودية، الامارات، عمان، البحرين ولبنان.



وأتاحت الفرصة للذين لم يحصلوا على فرصة لمشاهدة عرض "ميوزيك أوف سفيرز" الذي باع أكثر من 5.4 مليون تذكرة لحضور عرض خاص لليلة واحدة فقط متضمنًا أبرز أغاني الفرقة الكلاسيكية وسط أجواء رائعة من الموسيقى وعروض الليزر والألعاب النارية والتصوير السينمائي وذلك بفضل المخرج الحائز على جائزة BAFTA والمرشح لجائزة جرامي Paul Dugdale.



كما تميز هذا الحدث بعرض مباشر، هو الأول من نوعه لعضو فرقة «بي تي إس»، الفنان الكوري الجنوبي «جين»، لأغنيته الجديدة The Astronaut، التي شاركت في كتابتها فرقة كولد بلاي.



وخلال الفترة الممتدة من مارس وحتى الأن، تنقّل أعضاء فرقة كولد بلاي، التي تضم «كريس مارتن»، و«غاي بيريمان»، و«جوني بوكلند»، و«فيل هارفي»، و«ويل شامبين»، في كافة أرجاء أميركا اللاتينية، وأمريكا الشمالية، وأوروبا، وختموا جولتهم العالمية التي امتدت قرابة الثمانية أشهر، من خلال بثٍ مباشر خاص من «بوينس آيرس»، والذي يُعتبر أول بث سينمائي عالمي مباشر لحفل موسيقي، من نوعه في أمريكا اللاتينية.