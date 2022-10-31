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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اعرف مواعيد تسليم وحدات سكن مصر في المنصورة الجديدة

وحدات سكن مصر بالمنصورة
وحدات سكن مصر بالمنصورة الجديدة

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن جهاز تنمية مدينة المنصورة الجديدة سيبدأ، غدا الثلاثاء، الأول من نوفمبر وحتى يوم الاثنين الموافق 2-1-2023، في تسليم الدفعة الأولى من وحدات مشروع سكن مصر بإجمالي 38 عمارة سكنية بمدينة المنصورة الجديدة، وفقاً للمواعيد المقررة من الجهاز..

وأكدت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن مدينة المنصورة الجديدة تُعد نافذة الدلتا السياحية، وتضم أنواع الإسكان المختلفة: (إسكان سياحي، وإسكان الفيلات، وإسكان متوسط، وإسكان اجتماعي)، وتشتمل على جميع الخدمات اللازمة، بجانب جامعة إقليمية.

وأضافت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنها تبذل جهودا مستمرة؛ لاستكمال المشروعات الجاري تنفيذها بمدينة المنصورة الجديدة.

مواعيد تسليم الوحدات بمدينة المنصورة الجديدة

ومن جهته، أوضح المهندس ياسر عبدالحليم، رئيس جهاز تنمية مدينة المنصورة الجديدة، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة 1، يوم الثلاثاء 1/11/2022، ووحدات العمارة 2، يوم الأربعاء 2/11/2022، ووحدات العمارة 3، يوم الخميس 3/11/2022، ووحدات العمارة 4، يوم الأحد 6/11/2022، ووحدات العمارة 5، يوم الإثنين 7/11/2022، ووحدات العمارة 6، يوم الثلاثاء 8/11/2022، ووحدات العمارة 7، يوم الأربعاء 9/11/2022، وتم تخصيص يوم الخميس 10/11/2022، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد السابقة.

تابع :سيتم تسليم وحدات العمارة 8، يوم الأحد 13/11/2022، ووحدات العمارة 9، يوم الإثنين 14/11/2022، ووحدات العمارة 10، يوم الثلاثاء 15/11/2022، ووحدات العمارة 11، يوم الأربعاء 16/11/2022، ووحدات العمارة 12، يوم الخميس 17/11/2022، ووحدات العمارة 13، يوم الأحد 20/11/2022، ووحدات العمارة 14، يوم الإثنين 21/11/2022، ووحدات العمارة 15، يوم الثلاثاء 22/11/2022، ووحدات العمارة 16، يوم الأربعاء 23/11/2022، بينما تم تخصيص يوم الخميس 24/11/2022، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد السابقة.

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وأشار إلى أنه سيتم تسليم وحدات العمارة 17، يوم الأحد 27/11/2022، ووحدات العمارة 18، يوم الإثنين 28/11/2022، ووحدات العمارة 19، يوم الثلاثاء 29/11/2022، ووحدات العمارة 20، يوم الأربعاء30/11/2022، ووحدات العمارة 21، يوم الخميس 1/12/2022، ووحدت العمارة 22، يوم الأحد 4/12/2022، ووحدات العمارة 23، يوم الإثنين 5/12/2022، ووحدات العمارة 24، يوم الثلاثاء 6/12/2022، ووحدات العمارة 25، يوم الأربعاء 7/12/2022، وتم تخصيص يوم الخميس 8/12/2022، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد السابقة، مضيفاً أنه سيتم تسليم وحدات العمارة 26، يوم الأحد  11/12/2022، ووحدات العمارة 27، يوم الإثنين 12/12/2022، ووحدات العمارة 28، يوم الثلاثاء 13/12/2022، ووحدات العمارة 29، يوم الأربعاء 14/12/2022، ووحدات العمارة 30، يوم الخميس 15/12/2022، ووحدات العمارة 31، يوم الأحد 18/12/2022، ووحدات العمارة 32، يوم الإثنين 19/12/2022، ووحدات العمارة 33، يوم الثلاثاء 20/12/2022، ووحدات العمارة 34، يوم الأربعاء 21/12/2022، وتم تخصيص يوم الخميس 22/12/2022، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد السابقة.
 


وقال: سيتم تسليم وحدات العمارة 35، يوم الأحد 25/12/2022، ووحدات العمارة 36، يوم الإثنين 26/12/2022، ووحدات العمارة 37، يوم الثلاثاء 27/12/2022، ووحدات العمارة 38، يوم الأربعاء 28/12/2022، وتم تخصيص الأيام من الخميس 29/12/2022 : الإثنين 2/1/2023، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد السابقة.

المنصورة الجديدة وزارة الاسكان المجتمعات العمرانية المرافق وحدات

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