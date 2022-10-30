عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

لاميتا فرنجية تشارك جمهورها بإطلالة جديدة بالسيجار.. شاهد

لاميتا فرنجية
لاميتا فرنجية

 

 

نشرت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية صورًا جديدة عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" أثناء قضاء أجازتها في دبى.


ظهرت النجمة اللبنانية في الصورة بإطلالة جريئة وهي تدخن السجائر، مما أثار الجدل واعتبره الجمهور خروجا عن المألوف.

IMG_٢٠٢٢١٠٣٠_٢١٤٩٢٥
IMG_٢٠٢٢١٠٣٠_٢١٤٩٢٥
IMG_٢٠٢٢١٠٣٠_٢١٤٩١٣
IMG_٢٠٢٢١٠٣٠_٢١٤٩١٣

وتحرص لاميتا فرنجية على مشاركة متابعيها وجمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، أبرز الصور والإطلالات التي تظهر بها في مختلف المناسبات.
 

أعمال لاميتا فرنجية 

وشاركت لاميتا فرنجية فى أعمال عديدة منها فيلم عمر وسلمى 3 مع تامر حسنى، ورامز جلال في فيلم "حد سامع حاجة"، ومع محمد رجب في فيلم "محترم إلا ربع"، وفيلم "365 يوم سعادة" مع أحمد عز، وقامت بدور صغير مع الفنان محمد هنيدي في مسلسل "مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حمودة".

 

تبتعد حاليا لاميتا فرنجية عن التمثيل منذ 8 أعوام، حيث كان آخر تواجد لها من خلال فيلم "عمر وسلمى 3" مع النجم تامر حسنى والنجمة مى عز الدين، ولم تظهر بعدها في أي عمل فنى رغم أن لديها مقومات الأنثى الجميلة، ولكنها الأقل وسط فنانات جيلها اللبنانيات عملاً في مصر.

تزوجت لاميتا فرنجية من رجل الأعمال اللبناني فريدي مخرز في نوفمبر 2014 بباريس، وقد رزق الثنائي بابنهما الأول جاستن في أغسطس 2016 بالولايات المتحدة الأمريكية.

 

 

 

الفنانة لاميتا فرنجية تدخن السجائر اطلاله جريئه رمضان مبروك أبو العلمين حمودة فيلم 365 يوم سعادة فيلم حد سامع حاجة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأهلي والزمالك هيتقابلوا تاني.. كل ما تريد معرفته عن قرعة دوري أبطال إفريقيا

مفاجأة.. أحمد حسن: تقرير مراقب السوبر يدين حسين الشحات في أزمة شيكابالا

مهددا بالإستقالة ..مرتضى منصور يستغيث بوزير الرياضة لإنهاء المؤامرة على الزمالك |تفاصيل

عامر حسين يكشف عن مفاجأة حول عقوبات مباراة السوبر المصري.. تفاصيل

الحق اشتري .. تراجع سعر الذهب في مصر اليوم الأحد

فرج عامر يكشف عن مفاجأة حول مراقب مباراة السوبر المصري.. تفاصيل

ارتفاع سعر الدولار بمستهل تعاملات اليوم الأحد

الدولار يواصل الصعود.. وهذا سعره بختام تعاملات اليوم

ترشيحاتنا

شكري: تغير المناخ قضية وجودية تحتاج إلى تريليونات الدولارات لتحقيق التكيف أو خفض الانبعاثات

موعد صرف زيادة الـ 300 جنيه لـ أصحاب المعاشات.. فيديو

حلمي بكر: حمو بيكا يلعب دور كوميديان بالأفلام لكن لا يصلح للغناء

كسر في القدم.. تفاصيل إصابة فتوح ومدة غيابه عن الزمالك.. شاهد

أجواء باردة ليلا.. الأرصاد تحذر المواطنين من طقس الفترة القادمة.. فيديو

بعد توجيهات الرئيس.. حالات استحقاق العلاوة الاستثنائية ومنحة الغلاء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأحمر الجريء.. ياسمين الخطيب تتألق في إطلالة جديدة.. شاهد

سارة سلامة تخطف الأنظار بإطلالة رياضية.. شاهد

رقم خرافي.. تعرف على سعر سلسلة إليسا في إطلالتها المثيرة للجدل

بعد نورهان قنديل.. بلوجر تثير الجدل بأرتداء الحجاب | شاهد

فيديو

زفافها تحول لعزاء.. مأساة عروس سوهاج |فيديوجراف

الحكومة تنفي تحويل دعم الخبز إلى نقدي.. وهذه قائمة السلع التموينية لنوفمبر

أسعار السيارات إلى أين؟!.. تغطية خاصة| فيديو

فيديو كشف الحقيقة.. سر غياب عمر كمال عن اجتماع نقابة المهن الموسيقية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد محمد داود

آفاق الأمن فى الإسلام

د نورهان موسى

المؤتمر الاقتصادي: كشف حساب وحوار بناء

إبراهيم شعبان

القمة العربية في الجزائر.. آمال حقيقية مرتقبة

رنا نجم

المؤتمر الاقتصادي .. وبشاير الخير

كريمة أبو العينين

شتاء أوروبي وترقب دولي

نهال علام

إوعى تكره الفقير

هند عصام

رمسيس الثالث ومؤامرة الحريم

إلهام أبو الفتح

د. زاهي.. أؤيدك بشدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ