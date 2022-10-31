حبس تشكيل عصابي تخصص فى النصب والإحتيال بالقاهرة

قررت جهات التحقيق حبس تشكيل عصابي 4 أيام تخصص نشاطه الإجرامى فى النصب والإحتيال على المحال التجارية بمصر الجديدة.

تشكيل عصابي

وأشارت التحقيقات أنه تبلغ لقسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة من صاحب محل - كائن بدائرة القسم قرر بتضرره من أحد الأشخاص لمحاولة النصب عليه.

بالانتقال والفحص وبسؤال المُبلغ قرر بأنه تعرض لواقعة نصب من خلال إستقباله رساله نصية على هاتفه المحمول تفيد تحويل مبلغ مالى على محفظته الإلكترونية، وحضور أحد الأشخاص والإدعاء بأن المبلغ المالى محول لشخصه، وقام بإستيلام المبلغ ودفع العمولة.

وعقب ذلك اكتشف تعرضه لواقعة نصب من تشكيل عصابي، ولم يتم تحويل ثمة مبالغ مالية على حسابه بالمحفظة الإلكترونية.

وبتاريخ لاحق إستقبل رسالة نصية أخرى من ذات الرقم تفيد تحويل مبلغ مالى على محفظته الإلكترونية، وحضور شخصان إدعيا بأن المبلغ محول لأحدهما، ورغبا فى إستلام المبلغ ودفع العمولة فقام بالإمساك بهما والإبلاغ عنهما.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطهما وتبين أنهما شقيقين، مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية وبحوزتهما سيارة "ملك وقيادة أحدهما"- مبلغ مالى- هاتفى محمول "المستخدمان فى عملية النصب".

تشكيلاً عصابياً

بمواجهتهما بأقوال المُبلغ إعترفا بإرتكاب الواقعة وقررا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه فى النصب على المحال التجارية ، وأضافا بإرتكابهما عدد 3 وقائع آخرى بذات الأسلوب، وأن المبلغ المالى المضبوط بحوزتهما من متحصلات تلك الوقائع فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.