العلاقات المصرية السودانية فى ندوة بمركز بحوث الشرق الأوسط بجامعة عين شمس

تنظم مركز بحوث الشرق الأوسط والدراسات المستقبلية بجامعة عين شمس ندوة بعنوان " العلاقات المصرية السودانية: مصر للسودان والسودان لمصر " وذلك يوم الإثنين الموافق ٣١ / ١٠ / ٢٠٢٢ في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا بقاعة المركز .

تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ، الدكتورة غادة فاروق القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور حاتم العبد مدير مركز بحوث الشرق الأوسط والدراسات المستقبلية .



يشارك في الندوة سعادة السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق ، وسعادة السفير محمد إلياس سفير دولة السودان في مصر .

وكان قد شهد الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب، الحفل الختامى لمسابقة ichallenge بمركز الإبتكار وريادة الأعمال iHub للعام التاسع على التوالى .

تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس بحضور الدكتور محمد البحيرى مدير مركز الإبتكار وريادة الأعمال ،الدكتور وئام محمود نائب مدير مركز الابتكار وريادة الأعمال ، دكتور إسلام عدلي المسؤول عن الأنشطة الطلابية،.سمر مدحت مدير مشروع i club. ومسئولى الوحدات فى كليات (الزراعة ، الألسن ،العلوم الصيدلة ،الحقوق، الآداب، طب الأسنان ،والتربية النوعيه ،والآثار ، البنات ،التمريض ،الحاسبات ،التربية ).

فى كلمته خلال الإحتفالية اعرب الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب عن سعادته بتواجده في مركز الإبتكار وريادة الأعمال بالجامعة ، موضحاً الهدف من بناء هذا المركز، فقد قامت رئاسة الجامعة ببناء كمبنى جذاب له فريق متميز به عدد كبير من الطلاب يستفيدوا ويتبادلوا المعلومات والأفكار ويضعوا أفكارهم على بداية الطريق لتحقيقها وكذلك بتحب لأبناء الجامعة الاستعانة بالخبراء فى تنفيذ أحلامهم ومشروعاتهم ، مما يحقق هدف أساسى من أهداف الجامعة والمتمثل فى خدمة طلابها وتنمية مهاراتهم والإستفادة من افكارهم وتطبيقها.