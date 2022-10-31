حسام فريد: مبادرة ابدأ ساعدتنا في اختصار إجراءات عمرها سنوات.. فيديو

قال المهندس حسام فريد، رئيس لجنة تعميق التصنيع المحلي باتحاد الصناعات سابقا، إن الرخصة الذهبية تعطي الصلاحية للمصنعين لاختصار إجراءات كثيرة في مشروعاتهم.

وأضاف المهندس حسام فريد، رئيس لجنة تعميق التصنيع المحلي باتحاد الصناعات سابقا، خلال استضافته ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: "مبادرة إبدأ تأتي لدعم وإنقاذ الصناعة المصرية"، لافتا: "الملتقى والمعرض الدولي الأول لدعم الصناعة جاء في توقيت مهم في ظل التحديات الاقتصادية محليا وعالميا".

وأشار المهندس حسام فريد، رئيس لجنة تعميق التصنيع المحلي باتحاد الصناعات سابقا،: "خطة العمل مع مبادرة إبدأ انطلقت في مارس 2022"، موضحا: "وثيقة سياسية ملكية الدولة علامة فارقة في الاقتصاد المصري، وأتاحت لقطاع الصناعة كل ما يحتاجه للعمل والتكوير".



وأوضح المهندس حسام فريد، رئيس لجنة تعميق التصنيع المحلي باتحاد الصناعات سابقا،: "مبادرة إبدأ ساعدتنا في اختصار إجراءات عمرها سنوات في 4 شهور فقط"، مؤكدا: "مبادرة إبدا عملت إعجاز بجمع المصنعين المتنافسين في كيان واحد".

