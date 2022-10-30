وكيل حقوق الإنسان بالنواب: قطاع الدواء يعتمد بنسبة 94% على القطاع الخاص

أكد الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن قطاع الدواء معتمد بنسبة 94% على القطاع الخاص والدولة مجرد منظم، موضحا أن تجربة القطاع الخاص في قطاع الدواء ناجحة جدا والدولة لم تستطيع منافسته بسبب أعبائها.

وأوضح الدكتور أيمن أبو العلا، في لقاء ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن مشاركة القطاع الخاص في المستشفيات الحكومية لن يمس مجانية الخدمة المقدمة للمواطنين، لافتا إلى أن مشروع التأمين الصحي الشامل هو ثورة وثروة حال اكتمال المنظومة.

وأشار الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الانسان بالنواب، إلى أن كون الحكومة منظم الخدمة الصحية وممولها يتسبب في خلل كبير، مؤكدا أن سرعة دفع الدولة والتسعير للخدمات هو ما يساعد على تفعيل شراكة جيدة للقطاع الخاص في المستشفيات الحكومية.



