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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس غانا: محادثات صندوق النقد الدولي لن تؤدي إلى خفض الديون

رئيس غانا
رئيس غانا

قال رئيس غانا، نانا أكوفو أدو، اليوم الأحد، إن المحادثات مع صندوق النقد الدولي، تسير على ما يرام، وسعى لطمأنة المستثمرين بأن المفاوضات لن تؤدي إلى تخفيض القيمة الاسمية للسندات الحكومية.

وأوضح الرئيس الغاني- في خطاب، يهدف إلى إقناع الغانيين والأسواق، بأن السلطات تستطيع احتواء البلاد- أنه “لن يخسر أي مستثمر، فرد أو مؤسسة، أمواله، نتيجة لمفاوضات صندوق النقد الدولي الجارية،”.

أزمة اقتصادية في غانا

وفي يوليو ، أطلقت غانا، محادثات مع صندوق النقد الدولي؛ للحصول على الدعم المالي، حيث تخلص المستثمرون الأجانب من ديونهم، واندلعت احتجاجات في الشوارع؛ بسبب الصعوبات الاقتصادية.

ووصل التضخم وانخفاض قيمة العملة، إلى مستويات قياسية؛ على الرغم من الزيادات المتكررة والشديدة في أسعار الفائدة على الإقراض.

وقال أكوفو أدو: “لا أستطيع أن أجد مثالاً في التاريخ؛ عندما اجتمعت العديد من القوى الخبيثة معًا في نفس الوقت”.

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