أحمد سيد غريب: المنتخب الأولمبي أمامه الوقت للانسجام.. وهدفنا «ميدالية» بالأولمبياد.. فيديو

قال أحمد سيد غريب مهاجم المنتخب الأولمبي، إنه سعيد بالفوز الذي تحقق على إسواتيني، بهدف نظيف، والتأهل إلى المرحلة الثالثة والأخيرة بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

وأضاف غريب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»، أن المنتخب الأولمبي لم يتجمع سوى في 3 معسكرات فقط، وهو ما تسبب في حالة من عدم الانسجام حتى الآن، إلا أن الفترة المقبلة فرصة للتعرف على جميع اللاعبين.

وأشار إلى أن المنتخب الأولمبي بالكامل يعمل بجد من أجل التأهل لأولمبياد باريس التي سيشارك فيها بعد التأهل على أمل حصد ميدالية، وليس لمجرد التمثيل المشرف، مشددًا أن جميع اللاعبين على أعلى مستوى، ولديهم القدرة على تميثل الفراعنة.

وعن الاتحاد السكندري، قال غريب، إن زعيم الثغر يمتلك خط هجوم على أعلى مستوى، والمنافسة بين اللاعبين لصالح الفريق، متمنيًا أن يكون دائمًا عند حسن ظن جماهير الاتحاد السكندري وإدارة النادي لم تقصر مع الفريق.

واختتم تصريحاته، بشأن مباراة السوبر المصري، أنه علم بنتيجة مباراة الأهلي والزمالك، التي تابعها كمشجع، إلا أنه كان تركيزه ينصب على المنتخب الأولمبي قبل مواجهة إسواتيني.