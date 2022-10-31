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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الأعمال المصريين الأفرقة: الحرب الروسية ذات أعباء الدولة بقيمة24 مليار دولار

أرشيفية
أرشيفية

قال الدكتور يسري الشرقاوي،  رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفرقة، إنالحرب الروسية الأوكرانية  صعبة على العالم أجمع، وأدت لوجود عالم جديد، مشيرًا إلى أن  الحرب أدت لارتفاع سعر طن القمح  بمعدل 120 دولار، و100 دولار زيادة على برميل البترول،  وهذا يعني أن هناك عبئًا إضافيًا بقيمة تصل لـ24 مليار دولار على مصر.
 

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مصطفى بدرة: الحرب الروسية الأوكرانية لها تأثير كبير على الأسعار والتضخم سيزداد

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أردوغان: تركيا مستعدة للمساهمة في إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية من خلال المفاوضات

وتابع "الشرقاوي"،  خلال حواره مع الإعلاميان نشأت الديهي وعمرو عبد الحميد، ببرنامج "المشهد"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الأحد، أن الحكومات الذكية هي التي تستطيع أن تتحول سريعا لمواجهة هذا الطوفان في العالم ، مشيرًا إلى أن هناك بعض الحكومات لديها ورث اقتصادي صعب للغاية.
 

وأشار إلى أن مصر نجحت في امتصاص صدمة الحرب الروسية،  من خلال إطلاق قرار الاعتماد المستندي في بداية الأزمة رغم كل المشاكل التي حدثت، والهدف منه الحفاظ على الاحتياطي النقدي، مشيرًا إلى أن الدولة  قامت بالدعوة لمؤتمر اقتصادي عالمي لشرح أسباب الازمة، وكيفية مواجهة هذه الأزمة.

يسري الشرقاوي جمعية رجال الأعمال الاحتياطي النقدي المفاوضات الحرب الروسية الأوكرانية

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