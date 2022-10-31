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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير: شهادة الـ17.25% تمنع من "دولارة" الجنيه .. فيديو

أرشيفية
أرشيفية

قال أيمن ياسين، الرئيس التنفيذي لشركة بيزنس كوميونتي، إن أداء الاقتصاد المصري قبل أزمة كورونا كان من أفضل الاقتصاديات على مستوى العالم، ولكن أزمة كورونا للأسف أثرت على سلاسل الإمداد، مما أدى لمشكلة كبيرة  في الاقتصاد العالم من خلال زيادة الطلب، ونقص المعروض.
 

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خبراء اقتصاد وتكنولوجيا لـ(أ ش أ): توصيات المؤتمر الاقتصادي خارطة طريق لتنمية مستدامة

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خبراء اقتصاد ورجال أعمال لـ"أ ش أ": توجيهات الرئيس وتوصيات المؤتمر الاقتصادي دفعة جديدة لخطط النمو

وتابع"ياسين"،  خلال حواره مع الإعلاميان نشأت الديهي وعمرو عبد الحميد، ببرنامج "المشهد"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الأحد، أن الحرب الروسية الأوكرانية أدت لنقص المعروض من السلع الغذائية بصورة كبيرة، وهذا ما أدى لمشكلة كبيرة في التضخم العالمي، مشيرًا إلى أن أمريكا حاولت السيطرة على التضخم من خلال رفع معدل الفائدة. 
 

وأشار إلى أن  مصر قامت باتخاذ نفس الاجراءات العالمية ورفعت معدل الفائدة، لكي تحافظ على الاستثمار، وتمتص التضخم، مضيفًا أن تحرير سعر الصرف احد وسائل امتصاص التضخم. 
 

ولفت إلى ان تحرير سعر الصرف في 2016 كان مدارًا، ولم يكن حرًا، لأن الدولة كانت تتخوف من زيادة الأسعار، مشيرًا إلى أن القرار الحالي لتحرير سعر الصرف كان جريئًا وكان مرتبطا بحزمة من الاجراءات التي تمنع من ارتقاع الدولار بصورة كبيرة. 
 

 وأضاف أن شهادة الاستثمار بفائدة الـ17.25% تمنع تحويل الجنيه لدولار،  وتساهم في استقطاب جزء من الدولار، وتمنع من خروج الدولار خارج إطار السيطرة. 

استثمار نشأت الديهي الدولار أزمة كورونا الإقتصاد المصرى توجيهات الرئيس

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