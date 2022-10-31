الدوري الموريتاني: الحرس يفوز على إنتر نواكشوط ونواذيبو يواصل صدارة الدوري

فاز نادي الحرس على نادي إنتر نواكشوط بثلاثة أهداف لهدف مساء الأحذ في المباراة التي شهدها ملعب شيخا في نواكشوط ليحتل الترتيب الرابع بست نقاط في حين تراجع نادي انتر نواكشوط إلى الترتيب الثامن بأربع نقاط.



ومن جانبه فاز نادي الوئام على الدرك بهدفين لهدف خلال اللقاء الذي انتهى قبل قليل في ملعب شيخا في نواكشوط وبهذا الفوز الأول من نوعه منذ انطلاق الدوري يخرج نادي الوئام من دائرة الخطر ليصعد إلى الترتيب العاشر بثلاث نقاط في حين يبقى نادي الدرك في مؤخرة الترتيب دون نقاط.



ومع نهاية الجولة الثالثة من الدوري يواصل نادي نواذيبو صدارة الترتيب بتسع نقاط متبوعا بنادي كينغ نواكشوط ويبقى نادي الجمارك الفائز برباعية نظيفة على نادي كيهيدي في الترتيب الثالث والحرس رابعا بست نقاط.

