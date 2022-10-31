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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رصد درجات الحرارة والكوارث الطبيعية.. أهمية إطلاق أول قمر صناعي لمراقبة تغيرات المناخ.. فيديو

قمر صناعي
قمر صناعي

قال  الدكتور أحمد فراج، رئيس لجنة الفضاء بنقابة المهندسين، إنه تزامنا مع استضافة مصر لقمة المناخ بشرم الشيخ  تم استحداث لجنة للفضاء بالنقابة العام للمهندسين.

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وأضاف  الدكتور أحمد فراج، رئيس لجنة الفضاء بنقابة المهندسين، خلال لقائه ببرنامج "من مصر"، المُذاع عبر فضائية "سي بي سي"،: "اللجنة تأتي إيمانا من دور النقابة لمواكبة جهود الدولة والقيادة السياسية للاهتمام بملف علوم وتكنولوجيا الفضاء".

 

وأشار: "علوم وتكنولوجيا الفضاء ليست بعيدة عن التنمية والتطوير الشامل الذي يحدث في الدولة"، موضحا: "عندنا الأقمار الصناعية لها عوائد كثيرة، ومنها الاستشعار عن بعد والاتصالات والطقس والمناخ، وكدولة مصرية واهتمام القيادة السياسية أطلقنا أول قمر صناعي مختص بمراقبة التغيرات المناخية".

 

وأوضح: "أقمار المناخ ترصد درجات الحرارة وتغير درجات الحرارة والتغيرات المناخية والظواهر والكوارث الطبيعية والتنبؤ بها والإنذار المبكر بها".


ومن جهته، قال عبد الفتاح ندى، الناشط في قضية المناخ والذي شارك في قمة جلاسكو،: "مصر تحاول أن تكون في أقصى درجة من الاستعداد لاستضافة قمة المناخ بشرم الشيخ، والفرصة الآن مواتية لعرض الجهود المبذولة لقمة المناخ وما تم بذله من مجهود على مدار السنة الماضية".

 

وأكد عبد الفتاح ندى، الناشط في قضية المناخ والذي شارك في قمة جلاسكو،: "على مدار سنة حاولنا نعزز من كل الجهود التي تم بذلها لمواجهة التغيرات المناخية"، موضحا: "المجتمعات المحلية كانت تحاول على مدار الفترة الماضية أن تكون جزء من حل في التغيرات المناخية أيضا، وكانت مسئولية بيئيا".

لجنة الفضاء بنقابة المهندسين لجنة الفضاء المناخ قمة المناخ شرم الشيخ نقابة المهندسين الدكتور أحمد فراج

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