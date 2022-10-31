7 وزراء يشاركون عزاء شقيق وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بحضور كافة أعضاء البرلمان .. صور

علي مدي اربع ساعات او اكثر توافد عدد كبير من الوزراء وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن حزب مستقبل وطن ..علي مسجد عمر مكرم بوسط القاهرة لتقديم واجب العزاء في وفاة شقيق النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب وذلك بحضور 7 وزراء وهم الصحة والتخطيط والمالية والأوقاف والإسكان والزراعة والتموين



كما شارك بالحضور أيضا المستشار أحمد مناع أمين عام مجلس النؤاب والمستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النؤاب والسيد الشريف نقيب الأشراف والدكتور مظهر شاهين أمام وخطيب مسجد عمر مكرم



بالإضافة إلى المستشار علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ونائب رئيس حزب مستقبل وطن واللواء راضي عبد المعطي مساعد وزير الداخلية ورئيس جهاز حماية المستهلك السابق والمستشار أمين عبدالرحيم وكيل هيئة قضايا الدولة السكرتير العام لنادي مستشاري قضايا الدولة العام

وعدد كبير من أعضاء اللجان النوعية بمجلس النواب

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