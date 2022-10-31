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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البطريرك الماورني يدعو لعقد جلسات متتالية بمجلس النواب لحين انتخاب رئيس للبنان

صدى البلد

قال البطريرك الماورني بشارة بطرس الراعي مجلس النواب اللبناني إلى عقد جلسات اقتراع متتالية مصحوبة بالتشاور وبالمحافظة الدائمة على النصاب حتى انتخاب رئيس جديد للجمهورية، داعيا الجميع للتحلي بالمسئولية في ظل شغور مقعد رئاسة الجمهورية في ظل وجود حكومة غير كاملة الصلاحيات.


واعتبر الراعي في عظته اليوم أن التأخير انتخاب رئيس جديد للبلاد يفاقم الأزمة السياسية والأزمات الاقتصادية والمالية والمعيشية والاجتماعية، مؤكدا أن دولة لبنان لن تسير بدون رئيس.
وقال البطريرك الراعي إن الوقت الحالي ليس للحوار والمناقسة والتفاوض، ولكن لانتخاب مرشح جدير بالرئاسة.

 


وأكد أن عهد الرئيس ميشال عون الذي ينتهي غدا لم يكن سهلا، بل محفوفا بالأخطار والظروف الصعبة، معتبرا أن لبنان وسط محاور المنطقة وصراعاتها، وعرف أسوأ أزمة وجودية في تاريخه الحديث، انعكست عليه وعلى الشعب اللبناني اقتصاديا وماليا واجتماعيا؛ وما زال في دائرة الخطر على كيانه ونظامه الدستوري – على حد وصفه.
 

البطريرك الماورني مجلس النواب اللبناني بشارة بطرس الراعي

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