أخبار السيارات| أودي تقدم أول توك توك كهربائي في العالم.. 5 سيارات للشراء من الإمارات بسعر اقتصادي

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها في التالي:
وداعا للبنزين.. أودي تقدم أول توك توك كهربائي في العالم| صور
كشفت شركة أودي الألمانية، الستار رسميا، عن أول "توك توك" يتم إنتاجه في العالم بمحرك كهربائي، وذلك في ظل خططها المستقبلية الهادفة لتعزيز وتنويع إنتاجها من وسائل النقل الصديقة للبيئة، وتقليل إنتاج محركات الاحتراق الداخلي التي تعمل بالوقود الحفري.
سوق المستعمل .. سبيرانزا M12 هاتشباك عائلية وبسعر مناسب
يحتوي سوق المستعمل المصري على العديد من السيارات المتنوعة، سواء من ناحية التصميمات الهيكلية، بين فئة السيدان والهاتشباك والرياضية SUV، أو من ناحية التجهيزات الداخلية والفنية، والتي تقدم على الطريقة الخاصة بكل علامة تجارية.
لو راجع من السعودية.. أسعار سوزوكي فيتارا موديل 2023 | صور
يعتبر السوق السعودي أحد أبرز أسواق السيارات في منطقة الشرق الأوسط بالنسبة للمصريين، بعد قرار مجلس الوزراء المصري بإعفاء سيارات المواطنين المغتربين من قيمة الجمارك والرسوم المستحقة عند استيرادها للبلاد مقابل وديعة بنكية بالدولار وفقاً لعدة شروط.
تبدأ من 43 ألف درهم .. 5 سيارات للشراء من الإمارات بسعر اقتصادي
يبحث العديد من المصريين العاملين بالخارج، عن سيارة تلبي احتياجيات التنقل والدخول بها إلى الاراضي المصرية، وخاصة بعد قرارات مجلس الوزراء الأخيرة، والتي أتاحت العديد من السبل لاتمام هذه العملية بطرق ميسرة.
بورصة السيارات | الأوفر برايس يواصل الانخفاض لـ شيري تيجو 7 برو
تراجعت أسعار الاوفر برايس للنسخة شيري تيجو برو موديل 2022 بنسبة تصل إلى 10 آلاف جنيه، حيث كانت تقدم تلك القيمة مع بداية شهر اكتوبر بنسبة تتراوح بين 90 و 110 الف جنيه، لتتراجع من جديد وتصل إلى 80 و 90 الف جنيه خلال منتصف هذا الشهر، بينما شهدت هذه الايام انخفاض اخر لتصل قيمة الاوفر برايس إلى 75 الف جنيه وحتى 80 الف جنيه.
على رأسها تويوتا كورولا .. 5 سيارات اعتمادية مستعملة في مصر
يضم السوق المصري للسيارات المستعملة العديد من الطرازات المتنوعة، والتي تقدم على الطريقة الخاصة بكل صانع، سواء من ناحية التصميم الخارجي او الداخلي، او التقنيات الفنية، بينما تظل القيمة الاعتمادية نقطة جذب كبيرة للجماهير، والتي تتشكل نحو افضلية الاداء، وقلة الاعطال، بالاضافة إلى توافر قطع الغيار.
تبدأ بـ45 ألف ريال..5 سيارات سيدان صينية جديدة للشراء من السعودية| صور
يبحث العديد من المصريين على شراء سيارات من الخارج بعد قرار مجلس الوزراء المصري بإعفاء سيارات المواطنين المغتربين من قيمة الجمارك والرسوم المستحقة عند استيرادها للبلاد مقابل وديعة بنكية بالدولار وفقاً لعدة شروط.
بورصة السيارات.. اوفر برايس ام جي ZS يتراجع 20 ألف جنيه
شهدت اسعار الأوفر برايس للسيارة ام جي ZS تراجعها ملحوظا خلال الفترة الحالية يقدر بـ 20 الف جنيه، لتصل تلك القيمة بنسبة تتراوح بين 40 و 50 الف جنيه، بدلاً من 60 الف وحتى 70 الف جنيه، كانت تقدم مع بداية شهر اكتوبر الجاري.