سيد معوض: حمدي فتحي الأفضل في السوبر.. وإمام عاشور لم يدافع أو يهاجم.. فيديو

قال سيد معوض نجم الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، أن حمدي فتحي لاعب وسط الأهلي كان أفضل لاعب في مباراة السوبر.

وتابع سيد معوض في تصريحات تليفزيونية لبرنامج بوكس تو بوكس المذاع على فضائية ETC،حمدي فتحي أفضل لاعب في مباراة السوبر، وكولر نجم السوبر وصاحب الفضل في تطور مسستوى اللاعبين.

وأضاف معوض، فيريرا أخطأ في كل شيء في مباراة السوبر، وساعد الأهلي منذ بداية المباراة وحتى نهايتها على الفوز، والأهلي كان في طريقه لزيادة غلة الأهداف.

وأتم، إمام عاشور لم يدافع أو يهاجم في مباراة السوبر.

الأهلي يفقد نجم دفاعه لمدة شهر..

أكد الإعلامي محمد فاروق أن نجم دفاع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سيغيب عن المشاركة فى المباريات مع الفريق الأحمر لمدة شهربسبب العملية الجراحية التى يخضع لها فى الأنف.

وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" :" تأكد غياب محمد عبد المنعم لمدة شهر عن المشاركة مع فريق الأهلي بسبب عملية الأنف التى سيخضع لها ويتم الترتيب لها الأن بمعرفة الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق الأحمر".

وتابع:"تعرض محمد عبد المنعم، إلى إصابة فى مواجهة أسوان فى بطولة الدورى وتحامل على نفسه للمشاركة فى مواجهة السوبر أمام الزمالك ".