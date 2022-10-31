ماذا يحدث لمن يصلي؟.. الإفتاء: 15 نعمة عاجلة تجعلك لا تفوت فريضة

ماذا يحدث لمن يصلي ؟، لاشك أنه من المسائل التي تهم الجميع سواء أولئك الحريصين على إقام الصلاة ويحافظون عليها في وقتها، وكذلك الذين يتكاسلون عنها ويتهاونون فيها، فلعل معرفة ماذا يحدث لمن يصلي وما يصيبه من نعم ؟، توقف هذا الإهمال في الصلاة وتزيد الحرص عليها، فإن كنا جميعًا نعرف أن الصلاة ثاني أركان الإسلام الخمسة وعلى دراية بأحكامها فلاتزال معرفة ماذا يحدث لمن يصلي ؟ من أسرارها الخفية.

ماذا يحدث لمن يصلي

ماذا يحدث لمن يصلي ؟، قالت دار الإفتاء المصرية ، إن الصَّلاةُ أعظمُ أركانِ الإسلامِ الخمسة، ولها أهمِّيَّتُها الخاصَّةُ في الشَّرعِ الحنيف، وفيها مِن الرُّوحانيَّاتِ والصِّلةِ باللهِ ما يَجْعَلُ القلبَ يَرْتاحُ ويَخْرُجُ مِنْ متاعبِ الدُّنيا إلى مَعِيَّةِ الحَقِّ سُبْحانَه، منوهة بأنه قد جعلتُ قُرَّةُ عينِ النَّبيِّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّم- في الصَّلاةِ.

وأوضحت «الإفتاء» عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في بيانها ماذا يحدث لمن يصلي ؟، أن الصلاة تهب المؤمن الاطمئنان ، وتربط على قلبه؛ مستشهدة بما قال الله سبحانه وتعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ» الآية 153 من سورة البقرة، وبما روي عن سالم بن أبي الجعد وحدثه الألباني ، في صحيح أبي داود | الصفحة أو الرقم : 4985 ، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: « يا بلالُ أقمِ الصلاةَ، أرِحْنا بها» .

وأضافت أنه في هذا الحَديثِ يقولُ رَّجُلٌ من خُزاعةَ: سَمِعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَقولُ: "يا بلالُ، أَقِمِ الصَّلاةَ، أَرِحْنا بها"، أي: ارْفَعْ أذانَ الصَّلاةِ وأَقِمْها؛ لِنَستريحَ بِها، وكأنَّ دُخولَه فيها هو الرَّاحةُ مِنْ تَعَبِ الدُّنيا ومَشاغِلِها؛ لِمَا فيها مِنْ مُناجاةٍ للهِ تعالى وراحةٍ للرُّوحِ والقَلْبِ، ولا عَجَبَ في ذلك؛ فإنَّه صلَّى الله عليه وسلَّم هو القائلُ: “وجُعِلتْ قُرَّةُ عَيْنِي في الصَّلاةِ”.

وأشارت إلى أن طَلَبُ الرَّاحةِ في الصَّلاةِ يَصْدُرُ ممَّنْ كان خاشعًا فيها ومُحِبًّا لها، وإنْ كانت ثَقيلةً على البعضِ؛ كما قال اللهُ: «وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ» الآية 45 من سورة البقرة، لافتة إلى أن في الحَديثِ: أنَّ الصَّلاةَ راحةٌ للقَلْبِ مِنْ تَعَبِ الدُّنيا ومَشاغِلِها.

ماذا يحدث لمن يصلي

فضل أداء الصلاة

أولًا: أفضل الأعمال وأحبها إلى الله سبحانه وتعالى بعد الشهادتين.

ثانيًا: نور ونجاة لصاحبها الذي يحافظ عليها في الدنيا.

ثالثًا: نهيها صاحبَها عن بذاءة اللسان وفحشه وعن منكرات الأعمال وسيئاتها؛ قال تعالى: «اتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّـهِ أَكْبَرُ وَاللَّـهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ».

رابعًا: غسل الخطايا التي يمكن أن تصدر عن العبد، وبما أنّ عدد الصلوات خمس فالمسلم الذي يصلي يغسل خطاياه خمس مرات في اليوم. خامسًا: تكفير السيئات وغفران الذنوب التي تحدث بين صلاة وأخرى.

سادسًا: انتظار الفرض منها بعد الفرض يعدّ رباطًا في سبيل الله تعالى.

سابعًا: إكرام الله تعالى لمن يصليها برفع درجاته وحطّ خطاياه.

ثامنًا: كتابة الحسنات لمن مشى إليها.

تاسعًا: صلاة الملائكة على صاحبها ما دام في مصلاه.

عاشرًا: كتابة الأجر لصاحبها كأنّه حضرها في حال استعد لها وذهب ووجد الناس قد سبقوه بها.

الحادي عشر: كتابة أجر الحاج المحرم لمن خرج من بيته متطهرًا ليصليها.

الثاني عشر: سبب كبير لدخول الجنة ومرافقة النبي صلى الله عليه وسلم فيها.

الثالث عشر: يُعِد الله عز وجل ضيافة في الجنة لمن غدًا بها وراح، نورًا لصاحبها يوم القيامة.