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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

ليس تحدي كتم الأنفاس.. مضاعفات المرض الذي تسبب في اختناق 9 طالبات بدمياط

اختناق طالبات
اختناق طالبات

حالة من الذعر أصابت رواد التواصل الاجتماعي الفيس بوك، بعد إصابة ٩ طالبات بحالات اختناق في مدرسة السرو الإعدادية بدمياط  ووضعهن على أجهزة التنفس مع نفي  المدرسة  شائعات أن يكون سبب تلك الحالات من الأختناق هي قيام الطالبات  بتحدي كتم الأنفاس الذي حذرت منه الكثير من المدارس خلال الفترة الماضية والذي يقوم على قيام مجموعة من الأطفال بالالتفاف حول صديقة لهم ومساعدتها على كتم النفس حتى تقع مغما عليها كنوع من تجربة الموت 

ووفقا لأحد أولياء الأمور يعد سبب تلك الحالات من الأختناق هي إصابة الأطفال بنزلات البرد الشديدة وومضاعفاتها 

إليك أهم مضاعفات إصابة الأطفال بنزلات البرد وكيفية التعامل معها 

 مضاعفات نزلات البرد والانفلونزا

وفقا لموقع mayoclinic تعد أبرز مضاعفات نزلات البرد أو الأنفلونزا هي الإصابة  بالالتهاب الرئوي والتهاب الشعب الهوائية  و ضيق التنفس مع ارتفاع درجة حراراة الجسم والتي تزيد من الشعور بالرعشة والقشعريرة مع عدم حصول المريض على الراحة المطلوبة 

قد يصاب البعض بالصفير، والسعال الجاف كأحد المضاعفات أيضا و يمكن أن  تسبب نزلات البرد الشديدة والتي يتم إهمال علاجها أيضا التهاب عضلة القلب والتهاب التامور هو التهاب في النسيج الشائع المحيط بالقلب

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في السياق نفسه هناك الكثير من علاجات البرد الفعالة الأكثر شيوعًا وهي المضادات الحيوية  ولكنها لا تفيد في مقاومة فيروسات البرد. ويجب تجنب استخدام المضادات الحيوية القديمة المتاحة لديك لأنه لن تتحسن حالة طفلك سريعا ، كما أن الاستخدام غير المناسب للمضادات الحيوية يتسبب في مشكلات صحية خطيرة ومتزايدة متعلقة بالبكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية.

على الجانب الآخر  يمكن أن تسبب أدوية البرد والسعال المتاحة دون وصفة طبية آثارًا جانبية خطيرة وربما تكون مهددة لحياة الأطفال. لذا استشر طبيب طفلك قبل إعطائه أي أدوية.

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