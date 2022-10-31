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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

توقف عن استخدامه فورا.. نوع من مزيلات العرق يسبب السرطان

صدى البلد

انتشرت بعض الأخبار عن استخدام مزيل العرق تحت الإبط يمكن أن يسبب ذلك للسرطان، ويبتعد بعض الناس عن وعي عن مثل هذه المنتجات.

 تم تسليط الضوء على هذا مؤخرًا على وسائل التواصل الاجتماعي  وذلك من خلال الكشف عن الأنواع الضارة وقد نجدها تباع علي الأرصفة والأماكن المجهولة وليس بها تصريح من تداولها.

 

لكن  مزيلات العرق المعروفة ليس لها أضرار؛ حيث أكدت الدراسات أن "هذا ليس صحيحا على الإطلاق. كمية الألمنيوم التي يتم امتصاصها من مزيل العرق تحت الإبط لا تكفي حقًا للتسبب في الإصابة بالسرطان. وفقًا لبعض الدراسات ، فهي صغيرة جدًا تصل إلى 0.012 في المائة ، وهي كمية ضئيلة جدًا من الألمنيوم.

يمكن أن تقلل الخطوات التالية من خطر الإصابة بسرطان الثدي:

1. الحفاظ على وزن صحي: راقب كمية السعرات الحرارية التي تتناولها يوميًا وحافظ على وزن صحي.
2. كن نشيطًا بدنيًا: يجب أن تهدف النساء إلى ممارسة التمارين الرياضية المعتدلة الشدة.
3. الحد من الكحول: إذا كان تناول الكحول أعلى ، فإن خطر الإصابة بسرطان الثدي يزيد. لذلك ، حاول تجنب استهلاك الكحول أو على الأقل الحد من تناولك ، إذا كان ذلك لا مفر منه.
4. الرضاعة الطبيعية: هناك العديد من الدراسات التي تظهر أن الرضاعة الطبيعية تساعد في تقليل مخاطر الإصابة بسرطان الثدي.
5. التقليل من العلاجات الهرمونية بعد انقطاع الطمث: يمكن أن تزيد بعض العلاجات الهرمونية من خطر الإصابة بسرطان الثدي.

 

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