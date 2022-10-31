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توك شو

باحث: قضية التمويل من أهم القضايا المطروحة على أجندة مؤتمر المناخ| فيديو

شريف الرفاعي ، الباحث
شريف الرفاعي ، الباحث في السياسيات المناخية

قال شريف الرفاعي ، الباحث في السياسات المناخية ، إن  مؤتمر المناخ   القادم بمدينة شرم الشيخ يعد المؤتمر الرابع الذي يعقد في المنطقة العربية ، موضحا أن مصر من أوائل الدول الأفريقية التي اهتمت باستضافة مؤتمر المناخ .

وأضاف شريف الرفاعي ، خلال لقائه لـ برنامج " صباح الخير يا مصر " ، والمذاع على فضائية " القناة الأولى"، أن أجندة المؤتمر تتناول استعراض لكلمات الدول، وإنجازاتها، ورؤيتهم حول ملف التغير المناخي ، والتحدث عن قضايا مثل الحكومة ، والشباب ، والزراعة ، على مدار الأيام بالمؤتمر ، ويكون كل يوم منصب على موضوع معين.

وتابع " الرفاعي"، أن قضية التمويل من أهم القضايا المطروحة على أجندة مؤتمر المناخ في ظل الظروف العالمية التي يمر بها العالم.

وأردف، أن موضوع التمويل المناخي من الموضوعات المهمة التي تم طرحها، ومناقشتها، خلال مؤتمرات الأطراف السابقة. 
 

مؤتمر المناخ توك شو شريف الرفاعي الباحث في السياسيات المناخية برنامج صباح الخير يا مصر أجندة مؤتمر المناخ

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