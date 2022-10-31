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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رزان مغربي: بديعة مصابني بها تحدٍ.. وصعوبتها دفعتني للموافقة عليها

رزان مغربي
رزان مغربي

أكدت الفنانة رزان مغربي سعادتها بتقديمها دور الفنانة الراحلة بديعة مصابني فى مسلسل الضاحك الباكي، والذي يتم عرضه حاليا. 

وقالت رزان مغربي فى تصريحات لـ صدى البلد: شخصية بديعة مصابني متعددة الأبعاد سواء من العملية أو الإنسانية ، فهي على المستوى الفني لم تكن راقصة شهيرة لها نمط مميز في الرقص فقط ،  بل إن مشوارها مليء بالأحداث الهامة  والنجاحات فقد كان لها إسهامات في الحياة الفنية والاجتماعية في مصر والعوامة الخاصة بها شهدت العديد من الكواليس في العهد الملكي، كما أنها قدمت للساحة الفنية العديد من الفنانين.

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وأضافت رزان مغربي قائلة: على المستوى الشخصي بديعة مصابني  حياتها مليئة  بالدراما والمآسي الصعبة، فهي شخصية صعبة بالنسبة للممثل، وهذه الصعوبة دفعتني للموافقة على تجسيدها، فقد كانت بمثابة تحدي، وقد أحببت أن من تقدم شخصيتها على الشاشة تكون الشام سواء من لبنان أو سوريا.

واستكملت رزان مغربي قائلة: بديعة مصابني كان له دور مؤثر ليس فقط في الحياة الفنية حين كانت تمتلك كازينو كبير تتلمذ وخرج منه العديد من الفنانين، ولكنها أيضا ساهمت في الحياة الاجتماعية أو الإقليمية أثناء الحرب العالمية الثانية، كما ان الأشخاص الذين مروا في حياتها سواء أصدقاء أو محبين كان لهم تأثير ومنهم نجيب الريحاني الذي تزوجته فيما بعد، أما المستوى العائلي فالعمل سيكشف الخيانة التي تعرضت لها من قبل عائلتها وتحديداً ابن شقيقتها ، بالإضافة إلى أزمتها مع الضرائب التي دفعتها للعودة إلى لبنان.

رزان مغربى مصر بديعة مصابنى الفنانة رزان مغربي

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